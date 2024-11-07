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  4. Стены помогают. Интер не уступает в 11 домашних матчах ЛЧ подряд
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 13:37 |
138
1

Стены помогают. Интер не уступает в 11 домашних матчах ЛЧ подряд

Последнее фиаско на «Джузеппе Меацца» датируется 2022 годом

07 ноября 2024, 13:37 |
138
1
Стены помогают. Интер не уступает в 11 домашних матчах ЛЧ подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Интер

6 ноября миланский «Интер» на своем поле оформил минимальную победу над лондонским «Арсеналом» в четвертом туре Лиги чемпионов (1:0).

Как сообщает аналитический портал Оpta, змеи не проигрывают дома в Лиге чемпионов уже 11 матчей подряд.

Последнее фиаско «Интера» на стадионе Джузеппе Меацца случилось 7 сентября 2022 года. Тогда подопечные Симоне Индзаги оказались слабее за мюнхенскую «Баварию» (0:2).

В турнирной таблице Лиги чемпионов «Интер» занимает пятое место. В активе клуба 10 набранных баллов.

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Интер Милан Лига чемпионов стадион Джузеппе Меацца (Сан-Сиро) Арсенал Лондон Бавария
Андрій Вітренко Источник: The Analyst
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Saar
Браво! Неймовірна команда і клуб!
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