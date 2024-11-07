Стены помогают. Интер не уступает в 11 домашних матчах ЛЧ подряд

6 ноября миланский «Интер» на своем поле оформил минимальную победу над лондонским «Арсеналом» в четвертом туре Лиги чемпионов (1:0).

Как сообщает аналитический портал Оpta, змеи не проигрывают дома в Лиге чемпионов уже 11 матчей подряд.

Последнее фиаско «Интера» на стадионе Джузеппе Меацца случилось 7 сентября 2022 года. Тогда подопечные Симоне Индзаги оказались слабее за мюнхенскую «Баварию» (0:2).

В турнирной таблице Лиги чемпионов «Интер» занимает пятое место. В активе клуба 10 набранных баллов.