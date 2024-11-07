Лига чемпионов07 ноября 2024, 13:37 |
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Стены помогают. Интер не уступает в 11 домашних матчах ЛЧ подряд
Последнее фиаско на «Джузеппе Меацца» датируется 2022 годом
07 ноября 2024, 13:37 |
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6 ноября миланский «Интер» на своем поле оформил минимальную победу над лондонским «Арсеналом» в четвертом туре Лиги чемпионов (1:0).
Как сообщает аналитический портал Оpta, змеи не проигрывают дома в Лиге чемпионов уже 11 матчей подряд.
Последнее фиаско «Интера» на стадионе Джузеппе Меацца случилось 7 сентября 2022 года. Тогда подопечные Симоне Индзаги оказались слабее за мюнхенскую «Баварию» (0:2).
В турнирной таблице Лиги чемпионов «Интер» занимает пятое место. В активе клуба 10 набранных баллов.
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