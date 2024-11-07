Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Женская сборная Украины по футболу узнает соперников в Лиге наций 2025
Лига наций
07 ноября 2024, 09:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 09:31
196
0

Женская сборная Украины по футболу узнает соперников в Лиге наций 2025

Сине-желтая команда будет выступать в Дивизионе B

07 ноября 2024, 09:23 | Обновлено 07 ноября 2024, 09:31
196
0
Женская сборная Украины по футболу узнает соперников в Лиге наций 2025
УЕФА

7 ноября состоится жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций УЕФА среди женских национальных команд.

Участие примут 53 команды, включая Гибралтар и Лихтенштейн, которые впервые принимают участие в соревнованиях среди национальных женских сборных. И это рекордное количество участников.

Команды распределены на три лиги (две из 16 команд и одна из 21) на основе общего рейтинга женского европейского квалификационного турнира 2024 года. Сборная Украины под руководством Владимира Пятенко будет выступать в Лиге B.

Групповой этап определит 4 команды Лиги А, которые пройдут в финал (который теперь будет сыгран в виде двухматчевых противостояний), а также повышение и понижение в классе между лигами накануне этапа европейского отбора к чемпионату мира по футболу среди женщин 2027, который пройдет в Бразилии. .

Согласно решениям Исполнительного комитета УЕФА, действующим на момент жеребьевки, Украина и беларусь не могут попасть в одну группу.

Лига наций УЕФА 2025 среди женских команд

Корзины для жеребьевки

Лига А

  • Корзина 1: Испания, Германия, Франция, Италия
  • Корзина 2: Исландия, Дания, Англия, Нидерланды
  • Корзина 3: Швеция, Норвегия, Австрия, Бельгия
  • Корзина 4: Португалия, Шотландия, Швейцария, Уэльс

Лига B

  • Корзина 1: Финляндия, Чехия, Ирландия, Польша
  • Корзина 2: Сербия, Украина, Северная Ирландия, Турция
  • Корзина 3: Хорватия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словения
  • Корзина 4: Румыния, беларусь, Греция, Албания

Лига С

  • Корзина 1: Словакия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Косово, Люксембург
  • Корзина 2: Черногория, Грузия, Болгария, Латвия, Фарерские острова, Армения
  • Корзина 3: Северная Македония, Эстония, Литва, Казахстан, Молдова, Кипр
  • Корзина 4: Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн

Календарь матчей

Групповой этап

  • 1-й и 2-й туры: с 19 по 26 февраля 2025 года
  • 3-й и 4-й туры: со 2 по 8 апреля 2025 года
  • 5-й и 6-й туры: с 28 мая по 3 июня 2025 года

Финальный раунд

  • Жеребьевка: 6 июня 2025 года, Ньон (дата уточняется)
  • Полуфиналы (два матча): 22–28 октября 2025 года
  • Финал / плей-офф за третье место (в два этапа): 26 ноября – 2 декабря 2025 года

Плей-офф для повышения и понижения в классе

  • Жеребьевка: 6 июня 2025 года, Ньон (дата уточняется)
  • Матчи (два матча): 22–28 октября 2025 года

По теме:
ПЯТЕНКО: «Сборная Бельгии? Я уверен, что непобедимых соперников нет»
Женская сборная Украины проведет сбор в Турции
Юношеская сборная Украины по футзалу узнала соперников по отбору к ЧЕ
Лига наций по футболу среди женщин женская сборная Украины по футболу жеребьевка Владимир Пятенко
Николай Степанов Источник: Женский футбол Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 07 ноября 2024, 08:40 11
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Если не сейчас побеждать, то когда?

Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Футбол | 06 ноября 2024, 22:41 5
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

Хавбек Динамо U-19: «Эмоции максимально положительные»
Футбол | 07.11.2024, 08:39
Хавбек Динамо U-19: «Эмоции максимально положительные»
Хавбек Динамо U-19: «Эмоции максимально положительные»
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 07.11.2024, 05:29
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Теннис | 07.11.2024, 00:31
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Кто вышел в полуфинал? Итоговая таблица Фиолетовой группы WTA Finals 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 46
Футбол
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
Турнирная таблица ЛЧ. Какое место занимает Шахтер на экваторе турнира?
07.11.2024, 06:23 5
Футбол
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
06.11.2024, 00:37 1
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 12
Футбол
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 2
Бокс
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем