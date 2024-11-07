Женская сборная Украины по футболу узнает соперников в Лиге наций 2025
Сине-желтая команда будет выступать в Дивизионе B
7 ноября состоится жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций УЕФА среди женских национальных команд.
Участие примут 53 команды, включая Гибралтар и Лихтенштейн, которые впервые принимают участие в соревнованиях среди национальных женских сборных. И это рекордное количество участников.
Команды распределены на три лиги (две из 16 команд и одна из 21) на основе общего рейтинга женского европейского квалификационного турнира 2024 года. Сборная Украины под руководством Владимира Пятенко будет выступать в Лиге B.
Групповой этап определит 4 команды Лиги А, которые пройдут в финал (который теперь будет сыгран в виде двухматчевых противостояний), а также повышение и понижение в классе между лигами накануне этапа европейского отбора к чемпионату мира по футболу среди женщин 2027, который пройдет в Бразилии. .
Согласно решениям Исполнительного комитета УЕФА, действующим на момент жеребьевки, Украина и беларусь не могут попасть в одну группу.
Лига наций УЕФА 2025 среди женских команд
Корзины для жеребьевки
Лига А
- Корзина 1: Испания, Германия, Франция, Италия
- Корзина 2: Исландия, Дания, Англия, Нидерланды
- Корзина 3: Швеция, Норвегия, Австрия, Бельгия
- Корзина 4: Португалия, Шотландия, Швейцария, Уэльс
Лига B
- Корзина 1: Финляндия, Чехия, Ирландия, Польша
- Корзина 2: Сербия, Украина, Северная Ирландия, Турция
- Корзина 3: Хорватия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словения
- Корзина 4: Румыния, беларусь, Греция, Албания
Лига С
- Корзина 1: Словакия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Косово, Люксембург
- Корзина 2: Черногория, Грузия, Болгария, Латвия, Фарерские острова, Армения
- Корзина 3: Северная Македония, Эстония, Литва, Казахстан, Молдова, Кипр
- Корзина 4: Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн
Календарь матчей
Групповой этап
- 1-й и 2-й туры: с 19 по 26 февраля 2025 года
- 3-й и 4-й туры: со 2 по 8 апреля 2025 года
- 5-й и 6-й туры: с 28 мая по 3 июня 2025 года
Финальный раунд
- Жеребьевка: 6 июня 2025 года, Ньон (дата уточняется)
- Полуфиналы (два матча): 22–28 октября 2025 года
- Финал / плей-офф за третье место (в два этапа): 26 ноября – 2 декабря 2025 года
Плей-офф для повышения и понижения в классе
- Жеребьевка: 6 июня 2025 года, Ньон (дата уточняется)
- Матчи (два матча): 22–28 октября 2025 года
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