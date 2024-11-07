Женская сборная Украины по футболу узнает соперников в Лиге наций 2025

7 ноября состоится жеребьевка второго розыгрыша Лиги наций УЕФА среди женских национальных команд.

Участие примут 53 команды, включая Гибралтар и Лихтенштейн, которые впервые принимают участие в соревнованиях среди национальных женских сборных. И это рекордное количество участников.

Команды распределены на три лиги (две из 16 команд и одна из 21) на основе общего рейтинга женского европейского квалификационного турнира 2024 года. Сборная Украины под руководством Владимира Пятенко будет выступать в Лиге B.

Групповой этап определит 4 команды Лиги А, которые пройдут в финал (который теперь будет сыгран в виде двухматчевых противостояний), а также повышение и понижение в классе между лигами накануне этапа европейского отбора к чемпионату мира по футболу среди женщин 2027, который пройдет в Бразилии. .

Согласно решениям Исполнительного комитета УЕФА, действующим на момент жеребьевки, Украина и беларусь не могут попасть в одну группу.

Лига наций УЕФА 2025 среди женских команд

Корзины для жеребьевки

Лига А

Корзина 1: Испания, Германия, Франция, Италия

Корзина 2: Исландия, Дания, Англия, Нидерланды

Корзина 3: Швеция, Норвегия, Австрия, Бельгия

Корзина 4: Португалия, Шотландия, Швейцария, Уэльс

Лига B

Корзина 1: Финляндия, Чехия, Ирландия, Польша

Корзина 2: Сербия, Украина , Северная Ирландия, Турция

, Северная Ирландия, Турция Корзина 3: Хорватия, Венгрия, Босния и Герцеговина, Словения

Корзина 4: Румыния, беларусь, Греция, Албания

Лига С

Корзина 1: Словакия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Косово, Люксембург

Корзина 2: Черногория, Грузия, Болгария, Латвия, Фарерские острова, Армения

Корзина 3: Северная Македония, Эстония, Литва, Казахстан, Молдова, Кипр

Корзина 4: Андорра, Гибралтар, Лихтенштейн

Календарь матчей

Групповой этап

1-й и 2-й туры: с 19 по 26 февраля 2025 года

3-й и 4-й туры: со 2 по 8 апреля 2025 года

5-й и 6-й туры: с 28 мая по 3 июня 2025 года

Финальный раунд

Жеребьевка: 6 июня 2025 года, Ньон (дата уточняется)

Полуфиналы (два матча): 22–28 октября 2025 года

Финал / плей-офф за третье место (в два этапа): 26 ноября – 2 декабря 2025 года

Плей-офф для повышения и понижения в классе