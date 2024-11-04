Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЯТЕНКО: «Сборная Бельгии? Я уверен, что непобедимых соперников нет»
Чемпионат Европы
04 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:15
200
0

ПЯТЕНКО: «Сборная Бельгии? Я уверен, что непобедимых соперников нет»

Сборные Украины и Бельгии разыграют путевку на женский Евро-2025

04 ноября 2024, 20:59 | Обновлено 04 ноября 2024, 21:15
200
0
ПЯТЕНКО: «Сборная Бельгии? Я уверен, что непобедимых соперников нет»
УАФ. Владимир Пятенко

29 ноября и 3 декабря женская сборная Украины проведет поединки второго раунда плей-офф отбора Евро-2025 с бельгийками.

Главный тренер сине-желтых Владимир Пятенко рассказал о том, чем он больше всего доволен в ответном матче первого этапа плей-офф с Турцией (2:0), и о подготовке к решающим противостояниям с Бельгией:

– Важно, что в Кишиневе в действиях моих подопечных уже не было таких перепадов, как в первом поединке, в Стамбуле. Игра нашей сборной была более сбалансированной и компактной, придавала уверенности и комфортное преимущество в два забитых мяча, которого удалось достичь еще до перерыва. Хотя никак нельзя сказать, что соперницы смирились с таким ходом событий. Они пытались найти уязвимые места на флангах нашей обороны, но каких-то дивидендов в виде взятия ворот им это не принесло. Радует, что мы не только уверенно победили, но и сохранили свои владения неприкосновенными.

– На очереди – противостояние с бельгийками, которые заставили сойти с дистанции футболисток Греции и занимают заметно высшее место в табеле о рангах, чем украинки…

– Знаете, это не должно пугать, потому что все будет решаться на футбольном поле. Все будет зависеть от уровня подготовки, от того, удастся ли сборным избежать кадровых потерь, от настроенности.

– Уже известно, где вы будете принимать бельгиек в первом поединке, 29 ноября?

– Да, мы решили остановить свой выбор на турецкой Анталье, где не должно быть проблем с логистическими вопросами, а погодные условия позволят качественно подготовиться. В Турцию отправляемся 20 ноября, запланирован недельный сбор.

– По сравнению с матчами с Турцией ротация в составе будет?

– Это будет зависеть от того, как кандидаты в сборную проведут ноябрьские календарные поединки в чемпионате Украины, а наши легионеры сыграют за свои зарубежные клубы. Надеюсь, что обойдется без форс-мажора, и все сильнейшие будут в строю.

– Тогда напоследок – какой информацией о бельгийках владеете?

– Скелет этой сборной составляют игроки, выступающие за известные команды из топ-стран. Бельгийки заточены на быстрые контрвыпады, эффективно используют атаки вторым темпом. Но мы прогрессируем. Я убежден, что непобедимых соперников не бывает.

Первая игра между Украиной и Бельгией состоится 29 ноября в турецкой Анталии, а ответный матч второго раунда плей-офф пройдет 3 декабря в бельгийском городе Левен на стадионе «Ден Дреф» и начнется в 21:15 по Киеву.

По теме:
Женская сборная Украины проведет сбор в Турции
ВИДЕО. Жена Кравца показала себя во всей красе – очень откровенные кадры
Отбор к женскому Евро-2025. Сборная Украины узнала даты матчей с Бельгией
Владимир Пятенко женская сборная Украины по футболу Бельгия - Украина чемпионат Европы по футболу среди женщин Украина - Бельгия женская сборная Бельгии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Футбол | 04 ноября 2024, 19:25 30
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз
Пушич объявил заявку Шахтера на матч Лиги чемпионов против Янг Бойз

Матч состоится 6 октября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене

Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
Футбол | 04 ноября 2024, 21:30 0
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. Динамо лидирует с Александрией, Шахтер вошел в топ-3

В уик-энд Динамо разгромило Ингулец, Шахтер одержал победу над Черноморцем

Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Футбол | 04.11.2024, 14:08
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Ребров объявил заявку сборной Украины на решающие матчи Лиги наций
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Бокс | 04.11.2024, 02:33
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
Боб Арум назвал величайшего боксера нынешней эры. Многих удивил
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
Футбол | 04.11.2024, 07:31
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
«Когда-то он расскажет...» Юлия Пятова призналась, изменял ли ей Андрей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 5
Футбол
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
У кого 8.6? Известна оценка Забарного за матч-сенсацию АПЛ против Ман Сити
02.11.2024, 19:45 10
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
Стала известна оценка Мудрика за матч Челси против Манчестер Юнайтед в АПЛ
03.11.2024, 21:26 4
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
03.11.2024, 21:34 1
Теннис
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
«Его просто пожалеют и без удара». Экс-чемпион – о реванше Усик – Фьюри
04.11.2024, 07:47
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, что я бы делал, если бы дрался против Усика?»
04.11.2024, 07:13 2
Бокс
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
Прорвало. Жирона выдала яркий матч Ла Лиги с 7 голами
02.11.2024, 19:18 2
Футбол
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Динамо Киев – Ингулец
03.11.2024, 08:48 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем