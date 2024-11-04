ПЯТЕНКО: «Сборная Бельгии? Я уверен, что непобедимых соперников нет»

29 ноября и 3 декабря женская сборная Украины проведет поединки второго раунда плей-офф отбора Евро-2025 с бельгийками.

Главный тренер сине-желтых Владимир Пятенко рассказал о том, чем он больше всего доволен в ответном матче первого этапа плей-офф с Турцией (2:0), и о подготовке к решающим противостояниям с Бельгией:

– Важно, что в Кишиневе в действиях моих подопечных уже не было таких перепадов, как в первом поединке, в Стамбуле. Игра нашей сборной была более сбалансированной и компактной, придавала уверенности и комфортное преимущество в два забитых мяча, которого удалось достичь еще до перерыва. Хотя никак нельзя сказать, что соперницы смирились с таким ходом событий. Они пытались найти уязвимые места на флангах нашей обороны, но каких-то дивидендов в виде взятия ворот им это не принесло. Радует, что мы не только уверенно победили, но и сохранили свои владения неприкосновенными.

– На очереди – противостояние с бельгийками, которые заставили сойти с дистанции футболисток Греции и занимают заметно высшее место в табеле о рангах, чем украинки…

– Знаете, это не должно пугать, потому что все будет решаться на футбольном поле. Все будет зависеть от уровня подготовки, от того, удастся ли сборным избежать кадровых потерь, от настроенности.

– Уже известно, где вы будете принимать бельгиек в первом поединке, 29 ноября?

– Да, мы решили остановить свой выбор на турецкой Анталье, где не должно быть проблем с логистическими вопросами, а погодные условия позволят качественно подготовиться. В Турцию отправляемся 20 ноября, запланирован недельный сбор.

– По сравнению с матчами с Турцией ротация в составе будет?

– Это будет зависеть от того, как кандидаты в сборную проведут ноябрьские календарные поединки в чемпионате Украины, а наши легионеры сыграют за свои зарубежные клубы. Надеюсь, что обойдется без форс-мажора, и все сильнейшие будут в строю.

– Тогда напоследок – какой информацией о бельгийках владеете?

– Скелет этой сборной составляют игроки, выступающие за известные команды из топ-стран. Бельгийки заточены на быстрые контрвыпады, эффективно используют атаки вторым темпом. Но мы прогрессируем. Я убежден, что непобедимых соперников не бывает.

Первая игра между Украиной и Бельгией состоится 29 ноября в турецкой Анталии, а ответный матч второго раунда плей-офф пройдет 3 декабря в бельгийском городе Левен на стадионе «Ден Дреф» и начнется в 21:15 по Киеву.