Отбор к женскому Евро-2025. Сборная Украины узнала даты матчей с Бельгией

Стали известны даты матчей сборной Украины во втором раунде плей-офф отбора к чемпионату Европы 2025 среди женщин.

Команда Бельгии стала следующим соперником сине-желтых в квалификации ЧЕ-2025.

29 октября женская сборная Украины провела ответный матч первого раунда против команды Турции. Четыре дня назад в Стамбуле команды не обнаружили победителя (1:1). Судьба путевки во второй раунд плей-офф решалась в Кишиневе, где сборная Украины была номинальным хозяином.

На 14-й минуте сине-желтые открыли счет, когда Караташ срезала мяч в свои ворота после подачи Басанской. На 34-й украинке удвоили преимущество – передачей Калининой по подбору перед воротами воспользовалась Шматко. Украинки сумели удержать победный счет (2:0).

Украинская команда пробилась во второй раунд плей-офф, где встретится с командой Бельгии. Матчи пройдут 27 ноября и 3 декабря. Первый поединок для украинок будет номинально домашним.

Квалификация Евро-2025 среди женщин

Расписание матчей финальной стадии плей-офф