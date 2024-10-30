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Чемпионат Европы
30 октября 2024, 22:59 | Обновлено 30 октября 2024, 23:28
84
0

Отбор к женскому Евро-2025. Сборная Украины узнала даты матчей с Бельгией

Поединки пройдут 29 ноября и 3 декабря, первый матч будет домашним

30 октября 2024, 22:59 | Обновлено 30 октября 2024, 23:28
84
0
Отбор к женскому Евро-2025. Сборная Украины узнала даты матчей с Бельгией
УАФ

Стали известны даты матчей сборной Украины во втором раунде плей-офф отбора к чемпионату Европы 2025 среди женщин.

Команда Бельгии стала следующим соперником сине-желтых в квалификации ЧЕ-2025.

29 октября женская сборная Украины провела ответный матч первого раунда против команды Турции. Четыре дня назад в Стамбуле команды не обнаружили победителя (1:1). Судьба путевки во второй раунд плей-офф решалась в Кишиневе, где сборная Украины была номинальным хозяином.

На 14-й минуте сине-желтые открыли счет, когда Караташ срезала мяч в свои ворота после подачи Басанской. На 34-й украинке удвоили преимущество – передачей Калининой по подбору перед воротами воспользовалась Шматко. Украинки сумели удержать победный счет (2:0).

Украинская команда пробилась во второй раунд плей-офф, где встретится с командой Бельгии. Матчи пройдут 27 ноября и 3 декабря. Первый поединок для украинок будет номинально домашним.

Квалификация Евро-2025 среди женщин

Расписание матчей финальной стадии плей-офф

  • 29 ноября. Украина – Бельгия
  • 3 декабря. 21:15 Бельгия – Украина

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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