Хавбек Динамо U-19: «Эмоции максимально положительные»
Богдан Редушко прокомментировал победу над «Марибором» U-19
Полузащитник клуба «Динамо» Киев U-19 Богдан Редушко поделился мнениями о победе над сверстниками из «Марибора» в Юношеской лиге УЕФА (3:1).
– Эмоции максимально положительные, будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре.
– Как праздновали победу в раздевалке?
– Тренер зашел, всех поздравил, всех поблагодарил за игру, за самоотверженность. Эмоции переполняли, потому включили колонку и танцевали.
– Ваш гол положил начало уверенной победе, насколько, по вашему мнению, он был важен?
– Думаю, достаточно важным, ведь мы забили «в раздевалку». Немного сбавили давление, тренер сказал, что теперь будет легче, и первые две атаки во втором тайме привели к еще двум забитым мячам. Дальше уже контролировали игру.
- Когда не удавалось забить в течение длительного времени в первом тайме, не было ли опасений, что мяч снова может не идти в ворота, как в первом матче?
– Не знаю, нам тренер сказал, что те моменты, которые мы не реализовали в первом поединке, должны использовать в ответном матче. Хотя могли и сегодня забивать еще больше, но и трех мячей хватило.
– В общем, справедлив ли счет, по вашему мнению?
– Думаю, могли побеждать с еще большим счетом (улыбается).
– На матче присутствовала небольшая группа болельщиков «Динамо», слышали ли их поддержку?
– Конечно, поддержка для нас приятна. Было много болельщиков «Марибора», меньше наших, но все равно мы чувствовали их присутствие, и нам было приятно играть.
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