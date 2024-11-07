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07 ноября 2024, 08:39 | Обновлено 07 ноября 2024, 09:00
95
0

Хавбек Динамо U-19: «Эмоции максимально положительные»

Богдан Редушко прокомментировал победу над «Марибором» U-19

07 ноября 2024, 08:39 | Обновлено 07 ноября 2024, 09:00
95
0
Хавбек Динамо U-19: «Эмоции максимально положительные»
ФК Динамо Киев. Богдан Редушко

Полузащитник клуба «Динамо» Киев U-19 Богдан Редушко поделился мнениями о победе над сверстниками из «Марибора» в Юношеской лиге УЕФА (3:1).

– Эмоции максимально положительные, будем восстанавливаться и готовиться к следующей игре.

– Как праздновали победу в раздевалке?

– Тренер зашел, всех поздравил, всех поблагодарил за игру, за самоотверженность. Эмоции переполняли, потому включили колонку и танцевали.

– Ваш гол положил начало уверенной победе, насколько, по вашему мнению, он был важен?

– Думаю, достаточно важным, ведь мы забили «в раздевалку». Немного сбавили давление, тренер сказал, что теперь будет легче, и первые две атаки во втором тайме привели к еще двум забитым мячам. Дальше уже контролировали игру.

- Когда не удавалось забить в течение длительного времени в первом тайме, не было ли опасений, что мяч снова может не идти в ворота, как в первом матче?

– Не знаю, нам тренер сказал, что те моменты, которые мы не реализовали в первом поединке, должны использовать в ответном матче. Хотя могли и сегодня забивать еще больше, но и трех мячей хватило.

– В общем, справедлив ли счет, по вашему мнению?

– Думаю, могли побеждать с еще большим счетом (улыбается).

– На матче присутствовала небольшая группа болельщиков «Динамо», слышали ли их поддержку?

– Конечно, поддержка для нас приятна. Было много болельщиков «Марибора», меньше наших, но все равно мы чувствовали их присутствие, и нам было приятно играть.

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Богдан Редушко Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Марибор U-19 Марибор - Динамо Динамо Киев Марибор
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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