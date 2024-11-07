Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КОСТЮК: «Могли довести счет до разгромного»
Молодежные турниры
07 ноября 2024, 07:57 | Обновлено 07 ноября 2024, 08:40
663
0

КОСТЮК: «Могли довести счет до разгромного»

Наставник киевского «Динамо» U-19 доволен игрой команды в матче против «Марибора» U-19

07 ноября 2024, 07:57 | Обновлено 07 ноября 2024, 08:40
663
0
КОСТЮК: «Могли довести счет до разгромного»
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк подвел итоги победы своих подопечных в ответном матче Юношеской лиги УЕФА против «Марибора» U-19 (3:1).

– Вы видели, что сценарий сегодняшнего поединка, в принципе, складывался так же, как и первого матча. Мы доминировали, создавали моменты и советы, забившие в конце первого тайма. В перерыве внесли коррективы, рассчитывали что команда соперника раскроется, и у нас будет много моментов. Так и случилось – было много свободных зон, мы создали возможности, забили свои мячи и еще могли забить больше. Я ребятам сказал, что они сегодня подчинили себя командной игре. Они проявили терпение, особенно после того, как забили три мяча, хорошо перестраивались внутри и раскрывали пространство за спиной соперника. Мы создавали моменты и могли довести счет до разгромного.

– Казалось, первые минуты были спокойными, команды присматривались друг к другу. Насколько забитый мяч в конце первого тайма от Редушко повлиял на дальнейшую игру и два быстрых мяча в начале второго тайма?

– Как я только что сказал, хорошо, что мы забили, создавали моменты, но не было завершения, а когда забили гол «в раздевалку», команда соперника перестроилась, и у нас появились возможности и больше свободных зон. В общем то, что мы наигрывали, то, за счет чего нужно было играть и раскрывать оборону соперника, сегодня сработало.

– В первом матче тоже было очень много моментов, но мяч не шел в ворота. Сегодня, казалось, моментов было меньше, но забили больше, справедливо ли это?

– Сегодня моментов было не меньше, а еще больше, но я рад, что и Матвей забил свои мячи, и Редушко. То, что мы нарабатываем, игроки делали: закрывали свои зоны, находились там, где нужно, и в принципе, если команда дисциплинированно выполняет установку, то и результат не заставляет себя ждать.

Я говорю ребятам, что они должны получать удовольствие от того, как защищаются, как перестраиваются. Кроме забитого мяча мы не дали сопернику создать ни одного момента. Только в первом тайме были эпизоды, которые мы немного упустили.

– Расскажите, что происходило после игры, когда команда подошла к небольшой группе наших болельщиков? Было ли слышно, даже несмотря на то, что игра проходила на выезде?

– Сегодня наших болельщиков, организованно поддерживавших команду, было даже больше, чем организованных болельщиков «Марибора». Мы рады, что люди приходят поддерживать нас в такое тяжелое время, что они находят свободный часик. Для ребят это большая поддержка, вы видели, как после игры они эмоционально с ними взаимодействовали.

По теме:
Динамо – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Хавбек Динамо U-19: «Эмоции максимально положительные»
Юношеская лига УЕФА. Шахтер U19 с 3 победами входит в топ-7 после 4-го тура
Игорь Костюк Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Марибор U-19 Марибор - Динамо Динамо Киев Марибор
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
Футбол | 06 ноября 2024, 14:15 1
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду
И это в 17 лет. Ямал побил рекорд Роналду

Ламин Ямал превзошел лучший показатель Роналду по ассистам

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Бокс | 07 ноября 2024, 08:16 4
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, кто был лучшим в эру Холифилда и Тайсона?»

Легендарный британец выделил самого себя

Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Футбол | 06.11.2024, 18:52
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Футбол | 07.11.2024, 07:48
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
Анчелотти назвал игроков, из-за которых Реал проигрывает. Вспомнил Лунина?
ВИДЕО. Ужасная травма таланта Барселоны. Пришлось наложить швы
Футбол | 07.11.2024, 07:44
ВИДЕО. Ужасная травма таланта Барселоны. Пришлось наложить швы
ВИДЕО. Ужасная травма таланта Барселоны. Пришлось наложить швы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
06.11.2024, 07:47 3
Бокс
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
«Хорошо настроен, он победит». Джозеф Паркер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 08:25 1
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
06.11.2024, 05:32
Футбол
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
Шахтер – Янг Бойз – 2:1. Как забили Зубков и Судаков. Видео голов и обзор
06.11.2024, 22:41 5
Футбол
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
06.11.2024, 00:05 48
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
07.11.2024, 05:29 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем