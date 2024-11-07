КОСТЮК: «Могли довести счет до разгромного»

Главный тренер киевского «Динамо» U-19 Игорь Костюк подвел итоги победы своих подопечных в ответном матче Юношеской лиги УЕФА против «Марибора» U-19 (3:1).

– Вы видели, что сценарий сегодняшнего поединка, в принципе, складывался так же, как и первого матча. Мы доминировали, создавали моменты и советы, забившие в конце первого тайма. В перерыве внесли коррективы, рассчитывали что команда соперника раскроется, и у нас будет много моментов. Так и случилось – было много свободных зон, мы создали возможности, забили свои мячи и еще могли забить больше. Я ребятам сказал, что они сегодня подчинили себя командной игре. Они проявили терпение, особенно после того, как забили три мяча, хорошо перестраивались внутри и раскрывали пространство за спиной соперника. Мы создавали моменты и могли довести счет до разгромного.

– Казалось, первые минуты были спокойными, команды присматривались друг к другу. Насколько забитый мяч в конце первого тайма от Редушко повлиял на дальнейшую игру и два быстрых мяча в начале второго тайма?

– Как я только что сказал, хорошо, что мы забили, создавали моменты, но не было завершения, а когда забили гол «в раздевалку», команда соперника перестроилась, и у нас появились возможности и больше свободных зон. В общем то, что мы наигрывали, то, за счет чего нужно было играть и раскрывать оборону соперника, сегодня сработало.

– В первом матче тоже было очень много моментов, но мяч не шел в ворота. Сегодня, казалось, моментов было меньше, но забили больше, справедливо ли это?

– Сегодня моментов было не меньше, а еще больше, но я рад, что и Матвей забил свои мячи, и Редушко. То, что мы нарабатываем, игроки делали: закрывали свои зоны, находились там, где нужно, и в принципе, если команда дисциплинированно выполняет установку, то и результат не заставляет себя ждать.

Я говорю ребятам, что они должны получать удовольствие от того, как защищаются, как перестраиваются. Кроме забитого мяча мы не дали сопернику создать ни одного момента. Только в первом тайме были эпизоды, которые мы немного упустили.

– Расскажите, что происходило после игры, когда команда подошла к небольшой группе наших болельщиков? Было ли слышно, даже несмотря на то, что игра проходила на выезде?

– Сегодня наших болельщиков, организованно поддерживавших команду, было даже больше, чем организованных болельщиков «Марибора». Мы рады, что люди приходят поддерживать нас в такое тяжелое время, что они находят свободный часик. Для ребят это большая поддержка, вы видели, как после игры они эмоционально с ними взаимодействовали.