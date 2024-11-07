Тренер Янг Бойз: «Наш защитник получил травму. И мы сразу же пропустили»

Главный тренер «Янг Бойз» Жоэль Маньен прокомментировал матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:2):

«Мы очень разочарованы результатом. Мы вышли вперед, затем Лорис Бенито, еще один наш ключевой защитник, получил травму. И мы сразу же пропустили. Мы отдали все, чтобы взять очко, но, к сожалению, нам это не удалось. Все, что я могу сделать, это поздравить «Шахтер» с победой».

Марвин Келлер, вратарь «Янг Бойз»:

«Как команда, мы сделали все, что могли. Но «Шахтер» выступил хорошо. У нас напряженная кадровая ситуация. Сегодня я стоял на воротах во второй раз в Лиге чемпионов, и это был еще один важный момент для меня. Конечно, я бы хотел другого результата, потому что теперь нам будет очень сложно продвигаться вперед».