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  4. Тренер Янг Бойз: «Наш защитник получил травму. И мы сразу же пропустили»
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 06:12 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:21
462
0

Тренер Янг Бойз: «Наш защитник получил травму. И мы сразу же пропустили»

Жоэль Маньен прокомментировал матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером»

07 ноября 2024, 06:12 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:21
462
0
Тренер Янг Бойз: «Наш защитник получил травму. И мы сразу же пропустили»
УЕФА. Жоэль Маньен

Главный тренер «Янг Бойз» Жоэль Маньен прокомментировал матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Шахтером» (1:2):

«Мы очень разочарованы результатом. Мы вышли вперед, затем Лорис Бенито, еще один наш ключевой защитник, получил травму. И мы сразу же пропустили. Мы отдали все, чтобы взять очко, но, к сожалению, нам это не удалось. Все, что я могу сделать, это поздравить «Шахтер» с победой».

Марвин Келлер, вратарь «Янг Бойз»:

«Как команда, мы сделали все, что могли. Но «Шахтер» выступил хорошо. У нас напряженная кадровая ситуация. Сегодня я стоял на воротах во второй раз в Лиге чемпионов, и это был еще один важный момент для меня. Конечно, я бы хотел другого результата, потому что теперь нам будет очень сложно продвигаться вперед».

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Николай Степанов Источник: УЕФА
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