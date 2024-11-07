КОНОПЛЯ: «Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу»

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:1):

«Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу, но это потребовало много работы. Нам пришлось бороться за свои очки до самого конца.

Мы начинаем чувствовать себя здесь, в Германии, как дома. Конечно, победа придает нам новую уверенность. Наш путь еще не окончен».