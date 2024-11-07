Лига чемпионов07 ноября 2024, 05:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:12
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КОНОПЛЯ: «Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу»
Защитник «Шахтера» прокомментировал матч Лиги чемпионов с «Янг Бойз»
07 ноября 2024, 05:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:12
421
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Защитник «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:1):
«Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу, но это потребовало много работы. Нам пришлось бороться за свои очки до самого конца.
Мы начинаем чувствовать себя здесь, в Германии, как дома. Конечно, победа придает нам новую уверенность. Наш путь еще не окончен».
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