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  4. КОНОПЛЯ: «Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу»
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 05:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:12
421
0

КОНОПЛЯ: «Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу»

Защитник «Шахтера» прокомментировал матч Лиги чемпионов с «Янг Бойз»

07 ноября 2024, 05:59 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:12
421
0
КОНОПЛЯ: «Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу»
УЕФА. Ефим Конопля

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля прокомментировал матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:1):

«Мы все очень рады, что наконец-то одержали первую победу, но это потребовало много работы. Нам пришлось бороться за свои очки до самого конца.

Мы начинаем чувствовать себя здесь, в Германии, как дома. Конечно, победа придает нам новую уверенность. Наш путь еще не окончен».

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Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз Ефим Конопля
Николай Степанов Источник: УЕФА
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