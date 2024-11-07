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  4. ПУШИЧ: «Психологическая сила Шахтера впечатляет. Эта победа – награда всем»
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 05:47 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:12
418
0

ПУШИЧ: «Психологическая сила Шахтера впечатляет. Эта победа – награда всем»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал матч ЛЧ с «Янг Бойз»

07 ноября 2024, 05:47 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:12
418
0
ПУШИЧ: «Психологическая сила Шахтера впечатляет. Эта победа – награда всем»
УЕФА. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:1):

«Я очень горжусь своей командой. Как все знают, ребятам приходится работать в особых условиях, и они отлично справляются. Победа сегодня стала наградой для всех.

Важно забивать голы в нужные моменты, и нам это удалось. Психологическая сила моей команды впечатляет, в том числе и то, как они немедленно отреагировали на отставание».

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Янг Бойз Шахтер Донецк пресс-конференция Лига чемпионов Марино Пушич Шахтер - Янг Бойз
Николай Степанов Источник: УЕФА
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