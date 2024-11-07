Лига чемпионов07 ноября 2024, 05:47 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:12
418
0
ПУШИЧ: «Психологическая сила Шахтера впечатляет. Эта победа – награда всем»
Главный тренер «Шахтера» прокомментировал матч ЛЧ с «Янг Бойз»
07 ноября 2024, 05:47 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:12
418
0
Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:1):
«Я очень горжусь своей командой. Как все знают, ребятам приходится работать в особых условиях, и они отлично справляются. Победа сегодня стала наградой для всех.
Важно забивать голы в нужные моменты, и нам это удалось. Психологическая сила моей команды впечатляет, в том числе и то, как они немедленно отреагировали на отставание».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 07 ноября 2024, 01:38 2
Уоррен ждет победы британского супертяжа
Футбол | 07 ноября 2024, 06:25 0
Поединок состоится 7 ноября в 19:45 по Киеву
Футбол | 06.11.2024, 22:41
Бокс | 06.11.2024, 08:53
Футбол | 07.11.2024, 00:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.11.2024, 12:47 2
05.11.2024, 05:08 7
06.11.2024, 02:17 3
05.11.2024, 00:16 3
05.11.2024, 20:40
05.11.2024, 06:23 12
Футбол
05.11.2024, 07:57 1