ПУШИЧ: «Психологическая сила Шахтера впечатляет. Эта победа – награда всем»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич прокомментировал матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (2:1):

«Я очень горжусь своей командой. Как все знают, ребятам приходится работать в особых условиях, и они отлично справляются. Победа сегодня стала наградой для всех.

Важно забивать голы в нужные моменты, и нам это удалось. Психологическая сила моей команды впечатляет, в том числе и то, как они немедленно отреагировали на отставание».