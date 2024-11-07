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  4. Луис ЭНРИКЕ: Эти неудачи невозможно пояснить, за 3 игры создали 50 моментов
Лига чемпионов
07 ноября 2024, 05:37 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:00
314
0

Луис ЭНРИКЕ: Эти неудачи невозможно пояснить, за 3 игры создали 50 моментов

ПСЖ проиграл Атлетико в Лиге чемпионов, пропустив на 90+3 минуте

07 ноября 2024, 05:37 | Обновлено 07 ноября 2024, 06:00
314
0
Луис ЭНРИКЕ: Эти неудачи невозможно пояснить, за 3 игры создали 50 моментов
УЕФА. Луис Энрике

Вечером 6 ноября состоялись заключительные поединки 4-го тура Лиги чемпионов.

Испанский клуб Атлетико взял 3 очка в гостях в игре с ПСЖ благодаря голу Анхеля Корреа на 90+3 мин.

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Луис Энрике, главный тренер ПСЖ: «Мне нужно пересмотреть игру, чтобы проанализировать ее. Необъяснимо, что происходило в ходе сыгранных нами матчей. За эти три игры команде удалось создать более 50 моментов. Трудно объяснить эту серию из трех матчей, в которых мы не сумели добиться результата.

Это статистика Лиги чемпионов, но я верен своим идеям. Пока я в игре, я буду основывать свою философию на своих идеях, а не на чьих-либо еще. Футбол вознаграждает тех, кто забивает.

Мы должны это принять. Это футбол. Моя вера в мою команду непоколебима. Осталось четыре игры, и мы будем работать до самого конца, чтобы пройти в плей-офф. Я не работаю в футболе боязливо. Повторяю, я полностью верю в своих игроков. Конечно, мы хотим забивать. Никто на Парк де Пренс не сдается – ни мы, ни наши болельщики.

Никто, кто смотрел сегодняшнюю игру, не сочтет этот результат справедливым, но футбол порой несправедлив, порой несправедлива жизнь. Так оно и есть. У нас осталось четыре финала, так мы их и будем рассматривать».

Маркиньос, защитник «ПСЖ»: «У нас была уверенность и надежда. Мы хорошо играли, создавали возможности и прогрессируем в нескольких аспектах, но мы все еще недостаточно эффективны. В больших матчах против таких великих игроков, как сегодня, можно получить наказание. У них большой опыт в таких матчах, и у нас была стратегия, которая в итоге не сработала.

Нам еще предстоит сыграть важные матчи, и нам придется набирать очки, чтобы пройти в плей-офф. Нам нужно набирать очки в гостях, и мы знаем, как это сложно. Но мы будем использовать карты, которые у нас есть. Мы должны улучшить некоторые детали».

⚽️ Лига чемпионов. 4-й тур, 6 ноября

22:00. ПСЖ (Франция) – Атлетико Мадрид (Испания) – 1:2

Голы: Заир-Эмери, 14 – Молина, 18, Корреа, 90+3

Видео голов и обзор матча

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Атлетико Мадрид пресс-конференция ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Атлетико Луис Энрике Маркиньос
Николай Степанов Источник: УЕФА
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