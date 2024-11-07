ФОТО. Жена звездного украинского футболиста сходила в McDonalds
Юлия Довбик решила себе сделать разгрузочный день
Жена нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема Довбика – Юлия – поделилась с подписчиками своим настроением в сторис.
«Быть взрослой классно, захотела мак, поехала в мак 😅», – написала девушка, прикрепив аппетитное фото.
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«Сегодня у мене лирическое настроение. Сижу на лавочке, ем морожку, думаю о жизни», – поделилась Юлия.
Напомним, что в СМИ стала появляться информация, что украинский нападающий может покинуть «Рому».
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