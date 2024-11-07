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07 ноября 2024, 05:10 |
532
0

ФОТО. Жена звездного украинского футболиста сходила в McDonalds

Юлия Довбик решила себе сделать разгрузочный день

07 ноября 2024, 05:10 |
532
0
ФОТО. Жена звездного украинского футболиста сходила в McDonalds
Instagram. Юлия Довбик

Жена нападающего «Ромы» и сборной Украины Артема ДовбикаЮлия – поделилась с подписчиками своим настроением в сторис.

«Быть взрослой классно, захотела мак, поехала в мак 😅», – написала девушка, прикрепив аппетитное фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Сегодня у мене лирическое настроение. Сижу на лавочке, ем морожку, думаю о жизни», – поделилась Юлия.

Напомним, что в СМИ стала появляться информация, что украинский нападающий может покинуть «Рому».

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Артем Довбик Юлия Довбик Рома Рим фото lifestyle сборная Украины по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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