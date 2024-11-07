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  4. Коко Гофф – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 ноября 2024, 04:09 |
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Коко Гофф – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA

07 ноября 2024, 04:09 |
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Коко Гофф – Барбора Крейчикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

7 ноября третья ракетка мира Коко Гофф (США) продолжит выступления на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В 3-м туре американка сыграет против Барборы Крейчиковой (Чехия, WTA 13). Поединок начнется 3-м запуском. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу чешки.

В одном квартете Гофф и Крейчикова также выступают вместе с Игой Свентек и Дарьей Касаткиной (заменила Джесиску Пегулу).

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Коко Гофф Барбора Крейчикова смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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