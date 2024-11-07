ОФИЦИАЛЬНО. Креспо после фиаско в ЛЧ Азии уволен из экс-команды Реброва

Аргентинский тренер Эрнан Креспо уволен с должности главного тренера клуба Аль-Айн из ОАЭ.

49-летний Креспо возглавлял клуб из ОАЭ с ноября 2023 года. Он сменил на этом посту Альфреда Схредера, ранее ставшего преемником украинца Сергея Реброва, под руководством которого за Аль-Айн играл украинский форвард Андрей Ярмоленко.

Креспо отправлен в отставку после матча Лиги чемпионов Азии, в котором Аль-Айн уступил саудовскому Аль-Наср (1:5), за который играет Криштиану Роналду.

Аль-Айн имеет лишь 1 очко и занимает последнее место в Западной группе Лиги чемпионов Азии. В чемпионате ОАЭ после пяти туров Аль-Айн находится на 8-й позиции (8 баллов).

Саудовские клубы Аль-Хиляль и Аль-Ахли (по 12 очков из 12) возглавляют турнирную таблицу Западной зоны, Аль-Наср идет третьим (10). В Восточном дивизионе впереди клуб Виссел Кобе из Японии (10 из 12).

Лига чемпионов Азии. 4-й тур

5 ноября. Аль-Наср (Саудовская Аравия) – Аль-Айн (ОАЭ) – 5:1

Голы: Талиска, 5, 90+4, Роналду, 31, Кардозу, 37 (автогол), Весли, 81 – Бенто, 56 (автогол)

6 ноября. Йокогама Маринос (Япония) – Бурирам Юнайтед (Таиланд) – 5:0

Пхохан Стилерс (Южная Корея) – Шаньдун Тайшань (Китай) – 4:2

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