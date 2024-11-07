ФОТО. Респект! Вот, что делают Джорджина Родригес и Роналду в эти дни

Невеста Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – затихла в информационном пространстве и это вызвало интерес у испанских медиа.

Популярный испанский журналист Хавьер де Хойос взял мини-комментарий у сестры Джорджины – Иваны, с которой они якобы находятся в ссоре:

«Мы оба что-то делаем, мы донатим», – объяснила Ивана.

Издание «Game, set and match» сообщает, что речь идёт о поддержке пострадавших от шторма DANA в городе Валенсия.

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Ивана также добавила, что и она, и ее сестра, и сам Роналду стремятся помочь пострадавшим, хотя и не делают этого публично: «Я публикую сообщения с тех пор, как это произошло, и все сообщения, которые я получаю, выражают благодарность. Моя сестра тоже публикует сообщения, но она больна пневмонией и не так активна в эти недели. Джорджина очень щедра».

«Она всегда помогает и жертвует. Даже если что-то не видно или не сказано, это не значит, что этого не происходит. Они пожертвовали грузовики с водой и едой и уже организовали другие акции солидарности, чтобы помочь семьям с мебелью», – рассказывает Ивана.