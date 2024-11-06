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06 ноября 2024, 05:10 |
111
0

ФОТО. Джорджина Родригес больше не общается с сестрой. Что произошло?

Большие проблемы в семье невесты Роналду

06 ноября 2024, 05:10 |
111
0
ФОТО. Джорджина Родригес больше не общается с сестрой. Что произошло?
Instagram. Джорджина и Ивана Родригес

В сети говорят о сорре Джорджины Родригес со своей сестрой – Иваной.

Издание The Sun подмечает, что сестры полностью стёрли в своих соцсетях любые упоминания друг о друге.

Сообщается, что девушки отписались и заблокировали друг друга. Также на странице невесты Роналду были удалены все совместные фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники сериалити «Я – Джорджина» отметили, что Иваны практически нет в 3 сезоне.

Причин сорры нет, как и комментариев от Джорджины и Иваны.

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Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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