ФОТО. Джорджина Родригес больше не общается с сестрой. Что произошло?
Большие проблемы в семье невесты Роналду
В сети говорят о сорре Джорджины Родригес со своей сестрой – Иваной.
Издание The Sun подмечает, что сестры полностью стёрли в своих соцсетях любые упоминания друг о друге.
Сообщается, что девушки отписались и заблокировали друг друга. Также на странице невесты Роналду были удалены все совместные фото.
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Поклонники сериалити «Я – Джорджина» отметили, что Иваны практически нет в 3 сезоне.
Причин сорры нет, как и комментариев от Джорджины и Иваны.
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