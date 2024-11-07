ФОТО. Она – девушка самого желанного нападающего Европы!

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш является самым желанным форвардом на трансферном рынке.

После хет-трика в ворота «Манчестер Сити» к шведу приковано максимальное внимание мировых медиа.

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Вот и издание The Sun знакомит своих читателей с вдохновением убийственного стайкера – знакомьтесь, Инес Агияр – португальская актриса, которая украла сердце викинга.

Девушка очень популярна в Португалии, уже снялась в нескольких популярных телешоу – она на 2 года младше Виктора, ей 24. Пара старалась держать отношения в секрете, но всё же журналисты раскрыли их роман, который зафиксирован с апреля этого года.