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07 ноября 2024, 03:33 |
341
0

ФОТО. Она – девушка самого желанного нападающего Европы!

Презентуем вам новую девушку Виктора Дьекереша

07 ноября 2024, 03:33 |
341
0
ФОТО. Она – девушка самого желанного нападающего Европы!
Instagram. Инес Агияр

Нападающий лиссабонского «Спортинга» Виктор Дьекереш является самым желанным форвардом на трансферном рынке.

После хет-трика в ворота «Манчестер Сити» к шведу приковано максимальное внимание мировых медиа.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Вот и издание The Sun знакомит своих читателей с вдохновением убийственного стайкера – знакомьтесь, Инес Агияр – португальская актриса, которая украла сердце викинга.

Девушка очень популярна в Португалии, уже снялась в нескольких популярных телешоу – она на 2 года младше Виктора, ей 24. Пара старалась держать отношения в секрете, но всё же журналисты раскрыли их роман, который зафиксирован с апреля этого года.

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Виктор Дьекереш фото lifestyle девушки Лига чемпионов Спортинг Лиссабон
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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