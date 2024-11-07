СУДАКОВ: «Сыграл в стенку с Эгиналду и пробил. Очень важные три очка»

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о победном поединке 4-го тура Лиги чемпионов по «Янг Бойзу» (2:1), в котором он забил гол и получил награду лучшему игроку матча.

– Георгий, важную победу «Шахтер» одержал в Лиге чемпионов, с чем мы тебя и команду поздравляем. Какую оценку можешь дать команде за игру?

– Как вы правильно сказали, это сверхважная победа. Оценивать сложно: кажется, что когда команда выигрывает в Лиге чемпионов, неважно, у какого соперника, это уже хорошее достижение. Поэтому мы двигаемся дальше. Плюс три очка – очень важные для нас на данный момент. И у нас еще есть четыре игры, так что сделаем все возможное, чтобы пройти к следующему этапу.

– Твой гол в этом матче придал большей уверенности команде. Вспомни эпизод, когда ты убил.

– Помню, что Александр Зубков принял мяч на фланге, я нашел свободное пространство внутри, он мне отдал передачу, я увидел Эгиналду и отдал ему пятой, он сыграл со мной в стенку, потом я обыграл еще футболиста, увидел свободное пространство и пробил. Это был хороший гол.

– Также у тебя было достаточно интересное празднование. Что это значит?

– Ничего. Просто празднование.

– Кроме забитого мяча ты отдал ассист на Зубкова во время первого гола. Это наработанная схема или чистая импровизация?

– Мы работаем над этим, нарабатываем билдап именно в позиционной атаке. Я увидел свободное пространство, ворвался, Кевин отдал мне хорошую передачу, увидел бегущего к воротам Александра и прострелил на него. Считаю, что это хороший, прежде всего, командный гол.

– Ты получил награду лучшему игроку матча. Что она значит для тебя и какая она уже по счету в Лиге чемпионов?

– Это вторая награда. Я, наверное, в первую очередь, как уже говорил, горжусь собой, потому что это детская мечта – выигрывать награду MVP в Лиге чемпионов. Но самое главное, что выиграла команда – для меня это положительнее. Поэтому двигаемся дальше.

– Несмотря на то, что это твоя вторая награда MVP, эмоции такие же, когда ты ее получаешь? Потому что мы видели, что тебе это было очень приятно и трогательно.

– Да, конечно, и трогательно, и приятно. И, наверное, это очень важно сейчас для меня, потому что в последнее время столкнулся с какой-то критикой от наших экспертов, поэтому эти достижения придают мне уверенность в будущем.

– После этого матча как лично расцениваешь шансы «Шахтера» в евросезоне?

– Очень трудно говорить о каких-то шансах – впереди невероятно сложные соперники. Мы будем делать все возможное, играть в свой футбол, а там результат покажет.

– Насколько ощущается поддержка болельщиков на «Фельтинс-Арене»?

– Очень хорошая атмосфера, болельщики нас поддерживают. Мы уже второй год подряд играем в Германии, знаем, что здесь много переселенцев из Украины, и сама Германия нас поддерживает, поэтому хорошая атмосфера.

– Может, есть, что им сказать?

– Спасибо за вашу поддержку и вашу веру, наверное, потому что это тоже очень важно в такое трудное время для нас. Все эти победы – ради вас!