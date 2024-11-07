ЗУБКОВ: «Важные 3 очка. Мяч от Жоры проскочил, и я забил в пустые ворота»

Полузащитник «Шахтера» Александр Зубков поделился впечатлениями от победы над «Янг Бойз» (2:1) в 4-м туре Лиги чемпионов:

– Александр, ты стал автором первого гола «Шахтера» в этой Лиге чемпионов, а команда одержала первую победу в евросезоне. Какие эмоции прямо сейчас?

– Если честно, то я сейчас очень устал, но самое главное то, что мы получили три важных очка. Надеюсь, это придаст больше уверенности команде. Также считаю, что в первом тайме было достаточно голевых моментов, где мы могли забивать, а во втором, конечно, в конце немного подсели, был уже навал. Но, думаю, сегодня у нас было больше голевых моментов, и поэтому это заслуженная победа для нас.

– Вспомним эпизод, в котором ты забил, в том числе ассист Георгия Судакова.

– Там была атака, я увидел, что Кевин отдал Жоре пас в лицевую линию, и просто бежал в ворота, надеялся, что мяч как-то там проскочит – и он проскочил, а я забил в пустые ворота. Поэтому это, можно сказать, командный гол.

– Судаков сегодня кроме ассиста забил победный гол и получил награду Лучший игрок матча. Ты уже как-то лично его поздравил, потому что знаем, что вы дружите?

– Еще нет, ведь мы сразу с поля пришли сюда, на интервью. Сейчас пойдем, потому что у нас такая традиция – фоткаться вместе. Так что, посмотрим.

– С точки зрения расположения команды в турнирной таблице насколько эта победа важна? И как ты оцениваешь дальнейшие шансы Шахтера в этой Лиге чемпионов?

– Сегодня главное – это победа, первая победа в Лиге чемпионов. Я надеюсь, она придаст команде уверенность и мы будем двигаться дальше. О каких-то шансах сейчас рано говорить: нужно еще посмотреть, как другие команды будут играть. Посмотрим после этого тура, на котором мы будем строчки, но, конечно, всегда имеем цель выигрывать в Лиге чемпионов, и мы будем делать это, как сможем.

– Можно ли сказать, что матч с «Янг Бойз» был лучшим для «Шахтера» в этой Лиге чемпионов?

– Ну, с точки зрения комбинационной игры и голов, то, наверное, да – сегодня лучший матч.

– Что можешь сказать о поддержке болельщиков, в том числе украинских?

– Если честно, то слышно было наших украинских болельщиков на трибунах, поэтому спасибо им за поддержку. Приходите еще, поддерживайте нас, а мы постараемся дарить вам победы!