Синякова завершит сезон на первой строчке парного рейтинга

Чешская теннисистка Катерина Синякова в четвертый раз завершит год на первой строчке парного рейтинга WTA.

Ранее Синякова занимала 1-е место в 2018, 2021 и 2022 годах, став третьей теннисисткой после Кары Блэк и Лизель Хубер, которая достигла такого результата четырежды.

Пока рекорд по количеству сезонов, завершённых на первой позиции, принадлежит американке Мартине Навратиловой, которая пять раз становилась лучшей в парном рейтинге WTA.



На этой неделе вместе с Тэйлор Таунсенд она участвует на Итоговом турнире WTA. После двух побед в группе, пара обеспечила себе место в полуфинале.



