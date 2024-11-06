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WTA
06 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:49
140
0

Синякова завершит сезон на первой строчке парного рейтинга

Чешская теннисистка продолжает быть на вершине

06 ноября 2024, 23:29 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:49
140
0
Синякова завершит сезон на первой строчке парного рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова и Тэйлор Таунсенд

Чешская теннисистка Катерина Синякова в четвертый раз завершит год на первой строчке парного рейтинга WTA.

Ранее Синякова занимала 1-е место в 2018, 2021 и 2022 годах, став третьей теннисисткой после Кары Блэк и Лизель Хубер, которая достигла такого результата четырежды.

Пока рекорд по количеству сезонов, завершённых на первой позиции, принадлежит американке Мартине Навратиловой, которая пять раз становилась лучшей в парном рейтинге WTA.

На этой неделе вместе с Тэйлор Таунсенд она участвует на Итоговом турнире WTA. После двух побед в группе, пара обеспечила себе место в полуфинале.

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Итоговый турнир WTA Тейлор Таунсенд Катерина Синякова
Альберт Чуфарличев Источник: Большой теннис Украины
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