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Лига Европы
06 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:20
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Предупредил Динамо. Украинец раскрыл все секреты Ференцвароша

Александр Надь назвал лучших игроков-лидеров венгерского клуба

06 ноября 2024, 22:47 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:20
700
0
Предупредил Динамо. Украинец раскрыл все секреты Ференцвароша
Александр Надь

7 ноября киевское «Динамо» проведет очередной поединок в групповом раунде Лиги Европы – с венгерским «Ференцварошем».

Воспитанник закарпатского футбола Александр Надь, защищавший ворота не только «Говерлы», но и венгерских клубов «Дермот», «Гонвед», «Дебрецен», «Ньиредьхаза» в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал о сильных и слабых сторонах соперника Шовковского, попробовал себя в роли оракула:

– На мой взгляд, «Ференцварош» уже не такой грозный, как в период, когда у руля находился украинский специалист Сергей Ребров. И хотя «фради», как еще в Венгрии называют эту команду, регулярно финишируют первыми, делать им это все труднее.

– Кого вы считаете фаворитом этого противостояния?

– Динамовцев, хотя не могу сказать, что этот поединок станет для них легкой прогулкой. «Ференцварош» - команда довольно агрессивная, однако киевляне возобладают - 2:1, благодаря преимуществу в скорости принятия решений на футбольном поле.

– На ваш взгляд, кто является лидерами «Ференцвароша»?

– Вратарь Денеш Дибус, полузащитник Mохамед Абу-Фани и нападающий Барнабаш Варга. Еще один ведущий игрок, защитник Эндрю Ботка в последнее время не попадает в основной состав, хотя постоянно выступает за сборную Венгрии. Не знаю почему наставник Паскаль Янсен не доверяет ветерану, тем более, что игра в обороне является уязвимым местом будапештского гранда. И если бы не надежные действия на последнем рубеже Дибуса, то вряд ли «фради» были лидерами. Поэтому посоветовал бы динамовцам не тратить время на разведку, а с первых минут взять на вооружение передачи за спины защитников, которым не хватает здравомыслия, или пасы вразрез, после которых в рядах «Ференцвароша» настоящая паника.

– Что можете сказать об Абу-Фани и Варге?

– Израильский легионер играет в опорной зоне и не только цепкий в отборе, но и обладает точным первым пасом. К этому нужно быть готовым. Все же, самый опасный – Варга. «Венгерский Индзаги», как его еще называют болельщики в соседней стране, владеет голевым чутьем, он всегда в нужном месте, потому что умеет предсказать действия защитников, угадывает с отскоками мяча.

– Динамовцам стоит сыграть с ним персонально?

– Не думаю, стоперам киевлян следует уделять ему внимание, когда он будет оказываться в их зонах, главное, эффективно действовать на опережение и не ошибаться с подстраховкой. Повторяю, у динамовцев есть все шансы завтра подтвердить, что «Ференцварош» является удобным соперником для них.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Динамо» Александр Шовковский дал комментарий перед матчем Лиги Европы против Ференцвароша.

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Александр Надь Лига Европы Ференцварош Динамо Киев Динамо - Ференцварош инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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