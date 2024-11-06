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Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:17
127
0

Албанский легионер ЛНЗ восстановится к матчу с Оболонью

Игрок получил травму в матче с «Зарей»

06 ноября 2024, 22:38 | Обновлено 06 ноября 2024, 23:17
127
0
Албанский легионер ЛНЗ восстановится к матчу с Оболонью
Айди Дайко

Как стало известно Sport.ua стопер «ЛНЗ» Айди Дайко, который из-за повреждения бедра был заменен уже на 8 минуте поединка 12 тура УПЛ с «Зарей», успеет восстановиться до очередного противостояния – с «Оболонью», которое состоится 9 ноября.

По имеющимся данным, уже накануне матча с «пивоварами» 22-летний албанский легионер черкащан планирует вернуться в общую группу и надеется попасть в заявку на эту игру.

Айди Дайко провел восемь матчей за ЛНЗ в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что черкасский клуб «ЛНЗ» не собирается увольнять главного тренера Андреса Карраско, несмотря на слухи вокруг специалиста.

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Источник: ЛНЗ не планирует увольнять главного тренера
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Айди Дайко ЛНЗ Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев Заря - ЛНЗ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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