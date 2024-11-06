Албанский легионер ЛНЗ восстановится к матчу с Оболонью

Как стало известно Sport.ua стопер «ЛНЗ» Айди Дайко, который из-за повреждения бедра был заменен уже на 8 минуте поединка 12 тура УПЛ с «Зарей», успеет восстановиться до очередного противостояния – с «Оболонью», которое состоится 9 ноября.

По имеющимся данным, уже накануне матча с «пивоварами» 22-летний албанский легионер черкащан планирует вернуться в общую группу и надеется попасть в заявку на эту игру.

Айди Дайко провел восемь матчей за ЛНЗ в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что черкасский клуб «ЛНЗ» не собирается увольнять главного тренера Андреса Карраско, несмотря на слухи вокруг специалиста.