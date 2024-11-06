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  4. Источник: ЛНЗ не планирует увольнять главного тренера
Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 18:42 |
197
0

Источник: ЛНЗ не планирует увольнять главного тренера

Руководство клуба доверяет Андресу Карраско

06 ноября 2024, 18:42 |
197
0
Источник: ЛНЗ не планирует увольнять главного тренера
ФК ЛНЗ

Черкасский клуб ЛНЗ не собирается увольнять главного тренера Андреса Карраско, несмотря на распространившие слухи вокруг специалиста.

Как сообщает ТаТоТаке, испанский тренер полностью оправдывает ожидания руководства. Представители клуба поставили перед наставником цель изменить стиль команды от прагматичного до доминирующего футбола.

Ранее сообщалось, что на пост тренера ЛНЗ рассматривается известный украинский наставник.

В турнирной таблице чемпионата Украины клуб из Черкасс занимает седьмое место. В активе команды 18 баллов.

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ЛНЗ Черкассы Андрес Карраско чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: ТаТоТаке
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