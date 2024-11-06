Источник: ЛНЗ не планирует увольнять главного тренера

Черкасский клуб ЛНЗ не собирается увольнять главного тренера Андреса Карраско, несмотря на распространившие слухи вокруг специалиста.

Как сообщает ТаТоТаке, испанский тренер полностью оправдывает ожидания руководства. Представители клуба поставили перед наставником цель изменить стиль команды от прагматичного до доминирующего футбола.

Ранее сообщалось, что на пост тренера ЛНЗ рассматривается известный украинский наставник.

В турнирной таблице чемпионата Украины клуб из Черкасс занимает седьмое место. В активе команды 18 баллов.