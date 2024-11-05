Григорчук может вернуться в УПЛ. Им интересуется амбициозный клуб

Украинский футбольный специалист Роман Григорчук может возглавить черкасский ЛНЗ, сообщает анонимный Telegram-канал «Бий-Біжи».

По информации источника, в клубе недовольны работой нынешнего главного тренера – испанца Андреса Карраско. Одной из претензий руководства является качество игры команды.

Однако отмечается, что кандидатура Григорчука пока существует в ЛНЗ лишь на уровне обсуждений. Клуб может принять решение продолжения работы по испанскому вектору и пригласить тренера-иностранца.

В этом сезоне УПЛ ЛНЗ набрал 18 очков в 12 матчах, что позволяет занимать 7-е место в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, Роман Григорчук с лета 2024 года возглавлял азербайджанский «Нефтчи», но недавно был уволен за неудовлетворительные результаты.