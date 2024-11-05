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  4. Григорчук может вернуться в УПЛ. Им интересуется амбициозный клуб
Украина. Премьер лига
05 ноября 2024, 12:21 | Обновлено 05 ноября 2024, 12:58
1971
1

Григорчук может вернуться в УПЛ. Им интересуется амбициозный клуб

В ЛНЗ недовольны работой Андреса Карраско

05 ноября 2024, 12:21 | Обновлено 05 ноября 2024, 12:58
1971
1
Григорчук может вернуться в УПЛ. Им интересуется амбициозный клуб
Роман Григорчук

Украинский футбольный специалист Роман Григорчук может возглавить черкасский ЛНЗ, сообщает анонимный Telegram-канал «Бий-Біжи».

По информации источника, в клубе недовольны работой нынешнего главного тренера – испанца Андреса Карраско. Одной из претензий руководства является качество игры команды.

Однако отмечается, что кандидатура Григорчука пока существует в ЛНЗ лишь на уровне обсуждений. Клуб может принять решение продолжения работы по испанскому вектору и пригласить тренера-иностранца.

В этом сезоне УПЛ ЛНЗ набрал 18 очков в 12 матчах, что позволяет занимать 7-е место в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, Роман Григорчук с лета 2024 года возглавлял азербайджанский «Нефтчи», но недавно был уволен за неудовлетворительные результаты.

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Андрес Карраско Роман Григорчук ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу отставка назначение тренера
Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Diesel
та поки як для новачка УПЛ все норм у ЛНЗ.
Он краще нехай в ЧО йде. Буде більше толку
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