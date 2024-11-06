ФОТО. Как это было. Вспоминаем, как Шахтер проиграл Арсеналу в ЛЧ

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

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Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1).

Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

В следующем туре ЛЧ Шахтер сыграет 6 ноября со швейцарским клубом Янг Бойз.

ФОТО. Как это было. Вспоминаем, как Шахтер проиграл Арсеналу