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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 19:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:07
56
0

ФОТО. Как это было. Вспоминаем, как Шахтер проиграл Арсеналу в ЛЧ

Единственным взятием стал автогол голкипера Дмитрия Ризныка на 29-й минуте

06 ноября 2024, 19:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:07
56
0
ФОТО. Как это было. Вспоминаем, как Шахтер проиграл Арсеналу в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1).

Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.

В следующем туре ЛЧ Шахтер сыграет 6 ноября со швейцарским клубом Янг Бойз.

ФОТО. Как это было. Вспоминаем, как Шахтер проиграл Арсеналу

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Арсенал Лондон Шахтер Донецк Лига чемпионов Арсенал - Шахтер фото фотогалерея
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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