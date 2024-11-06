Лига чемпионов06 ноября 2024, 19:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:07
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ФОТО. Как это было. Вспоминаем, как Шахтер проиграл Арсеналу в ЛЧ
Единственным взятием стал автогол голкипера Дмитрия Ризныка на 29-й минуте
06 ноября 2024, 19:37 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:07
56
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Вечером 22 октября состоялись матчи 3-го тура Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Донецкий Шахтер в Лондоне проиграл матч против английской команды Арсенал (0:1).
Единственным взятием ворот стал автогол голкипера горняков Дмитрия Ризныка на 29-й минуте.
В следующем туре ЛЧ Шахтер сыграет 6 ноября со швейцарским клубом Янг Бойз.
ФОТО. Как это было. Вспоминаем, как Шахтер проиграл Арсеналу
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