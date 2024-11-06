«Он выглядит немного застенчивым». Главный тренер Челси – о Мудрике

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями об украинском футболисте Михаиле Мудрике.

«После «Панатинаикоса» мы играли с «Ньюкаслом» дома, и он сыграл несколько минут во втором тайме. Затем мы играли с «Ньюкаслом» на выезде, и он играл с самого начала. На днях мы играли с «Юнайтед», и он сыграл несколько минут. Да, он не играет с самого начала матча, но он же играет. Вероятно, в обороне ему нужно кое-что улучшить, но он такой же, как и все остальные.

Мы такие, какие мы есть. Людей трудно изменить, мы можем попытаться сделать их лучше, но если вы застенчивы или не застенчивы, это то, что находится внутри вас, и это трудно изменить. Что касается Миши, вы можете заметить, что он выглядит немного застенчивым, но в целом, когда он с нами, то он ведет себя открыто», – сказал Мареска.

Напомним, что 7 ноября лондонский клуб сыграет против команды «Ноа» в Лиге конференций.