Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Он выглядит немного застенчивым». Главный тренер Челси – о Мудрике
Англия
06 ноября 2024, 19:48 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:42
708
0

«Он выглядит немного застенчивым». Главный тренер Челси – о Мудрике

Энцо Мареска подчеркнул, что украинцу стоит улучшить игру в обороне

06 ноября 2024, 19:48 | Обновлено 06 ноября 2024, 20:42
708
0
«Он выглядит немного застенчивым». Главный тренер Челси – о Мудрике
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Энцо Мареска

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями об украинском футболисте Михаиле Мудрике.

«После «Панатинаикоса» мы играли с «Ньюкаслом» дома, и он сыграл несколько минут во втором тайме. Затем мы играли с «Ньюкаслом» на выезде, и он играл с самого начала. На днях мы играли с «Юнайтед», и он сыграл несколько минут. Да, он не играет с самого начала матча, но он же играет. Вероятно, в обороне ему нужно кое-что улучшить, но он такой же, как и все остальные.

Мы такие, какие мы есть. Людей трудно изменить, мы можем попытаться сделать их лучше, но если вы застенчивы или не застенчивы, это то, что находится внутри вас, и это трудно изменить. Что касается Миши, вы можете заметить, что он выглядит немного застенчивым, но в целом, когда он с нами, то он ведет себя открыто», – сказал Мареска.

Напомним, что 7 ноября лондонский клуб сыграет против команды «Ноа» в Лиге конференций.

По теме:
Ждите трансферов. Манчестер Сити выделил финансы под новые покупки
Лидер Ман Сити: «Я такого не помню – три поражения. Мы в темном месте»
Довбик может покинуть Рому. Стали известны причины и первые претенденты
Михаил Мудрик Энцо Мареска Челси Лига конференций Ноа Ереван чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрій Вітренко Источник: Football London
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Футбол | 06 ноября 2024, 00:05 47
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде

Команда Анчелотти продолжила страдания после разгрома в El Clasico

Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Теннис | 06 ноября 2024, 16:29 1
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей

Sport.ua предлагает вниманию читателей расписание и результаты матчей WTA Finals

«Впечатляющая победа»: Зеленский поздравил Трампа. Надеется на мир
Война | 06.11.2024, 16:31
«Впечатляющая победа»: Зеленский поздравил Трампа. Надеется на мир
«Впечатляющая победа»: Зеленский поздравил Трампа. Надеется на мир
Владимир БРАЖКО: «Динамо очень хочет набрать первые очки в ЛЕ. Есть козыри»
Футбол | 06.11.2024, 19:13
Владимир БРАЖКО: «Динамо очень хочет набрать первые очки в ЛЕ. Есть козыри»
Владимир БРАЖКО: «Динамо очень хочет набрать первые очки в ЛЕ. Есть козыри»
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Теннис | 05.11.2024, 20:40
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
Двукратный победитель ЛЧ хочет купить Лунина зимой. Анчелотти отреагировал
05.11.2024, 00:16 2
Футбол
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 5
Бокс
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
04.11.2024, 22:49 9
Футбол
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
06.11.2024, 02:17 3
Футбол
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем