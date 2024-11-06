WTA06 ноября 2024, 18:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 19:04
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Сенсация без смысла. Рыбакина одолела Соболенко на Итоговом турнире WTA
Елена выиграла у Арины в последнем туре группы, но в полуфинал все равно не вышла
06 ноября 2024, 18:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 19:04
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6 ноября состоялись матчи последнего, 3-го тура в Фиолетовой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.
В заключительном поединке квартета Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5) в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко.
Итоговый турнир WTA 2024. 6 ноября
Фиолетовая группа. 3-й тур
Арина Соболенко – Елена Рыбакина (Казахстан) – 4:6, 6:3, 1:6
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