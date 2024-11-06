Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Сенсация без смысла. Рыбакина одолела Соболенко на Итоговом турнире WTA
WTA
06 ноября 2024, 18:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 19:04
55
0

Сенсация без смысла. Рыбакина одолела Соболенко на Итоговом турнире WTA

Елена выиграла у Арины в последнем туре группы, но в полуфинал все равно не вышла

06 ноября 2024, 18:59 | Обновлено 06 ноября 2024, 19:04
55
0
Сенсация без смысла. Рыбакина одолела Соболенко на Итоговом турнире WTA
Getty Images/Global Images Ukraine

6 ноября состоялись матчи последнего, 3-го тура в Фиолетовой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.

В заключительном поединке квартета Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5) в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

Итоговый турнир WTA 2024. 6 ноября

Фиолетовая группа. 3-й тур

Арина Соболенко – Елена Рыбакина (Казахстан) – 4:6, 6:3, 1:6

новость дополняется...

По теме:
«Очень странно...». Свитолина откровенно рассказала о войне в Украине
Серена Уильямс оказалась на операционном столе
Урсу пробился в четвертьфинал парного челленджера в Китае
Арина Соболенко Елена Рыбакина Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Теннис | 05 ноября 2024, 20:40 0
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024

Коко Гофф досрочно гарантировала себе выход из группы на WTA Finals в Эр-Рияде

Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 07:47 2
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри

Даниэль выбрал соотечественника

ФОТО. Оголила ножки. Украинская теннисистка впечатлила своим видом
Теннис | 06.11.2024, 05:59
ФОТО. Оголила ножки. Украинская теннисистка впечатлила своим видом
ФОТО. Оголила ножки. Украинская теннисистка впечатлила своим видом
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Футбол | 06.11.2024, 02:17
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
Анчелотти оценил матч Реал – Милан в ЛЧ, в котором Лунин пропустил трижды
«Впечатляющая победа»: Зеленский поздравил Трампа. Надеется на мир
Война | 06.11.2024, 16:31
«Впечатляющая победа»: Зеленский поздравил Трампа. Надеется на мир
«Впечатляющая победа»: Зеленский поздравил Трампа. Надеется на мир
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
«На это всем было наплевать». Легендарный Баффер – о реванше Усик – Фьюри
05.11.2024, 10:31
Бокс
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
Ультрас Баварии призвали бойкотировать матч с Шахтером. Что случилось?
04.11.2024, 17:45 54
Футбол
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 3
Футбол
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
05.11.2024, 12:47 2
Бокс
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
Джошуа назвал боксера, который ударом мог отключить на 10 мин. Это украинец
06.11.2024, 08:18
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем