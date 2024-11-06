Сенсация без смысла. Рыбакина одолела Соболенко на Итоговом турнире WTA

6 ноября состоялись матчи последнего, 3-го тура в Фиолетовой группе на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.

В заключительном поединке квартета Елена Рыбакина (Казахстан, WTA 5) в трех сетах переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко.

Итоговый турнир WTA 2024. 6 ноября

Фиолетовая группа. 3-й тур

Арина Соболенко – Елена Рыбакина (Казахстан) – 4:6, 6:3, 1:6

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