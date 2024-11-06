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WTA
06 ноября 2024, 15:55 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:02
1031
0

Без шансов. Паолини и Чжэн Циньвень определили полуфиналистку WTA Finals

Китаянка в двух сетах разгромила Жасмин и вышла из Фиолетовой группы со 2-го места

06 ноября 2024, 15:55 | Обновлено 06 ноября 2024, 16:02
1031
0
Без шансов. Паолини и Чжэн Циньвень определили полуфиналистку WTA Finals
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень

Седьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) пробилась в полуфинал Итогового турнира WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Во 2-м туре Фиолетовой группы китаянка в двух сетах разгромила Жасмин Паолини (Италия, WTA 4) за 1 час и 8 минут.

Итоговый турнир WTA 2024. 6 ноября

Фиолетовая группа. 2-й тур

Жасмин Паолини (Италия) – Чжэн Циньвень (Китай) – 1:6, 1:6

Это была четвертая встреча соперниц. Чжэн выиграла все очные поединки.

Чжэн добыла вторую победу на Итоговом 2024 (во 2-м она одолела Елену Рыбакину) и вышла в полуфинал соревнований со 2-го места. Жасмин с 1 набранным очком завершила выступления в Эр-Рияде.

В одном квартете с Паолини и Чжэн Циньвень также выступают Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Они проведут очное противостояние сегодня, но результат их матча ни на что не повлияет – Соболенко гарантировано станет первой в группе.

Чжэн в полуфинале WTA Finals сыграет против теннисистки, которая займе первое место в Оранжевой группе. Это будет либо Коко Гофф, либо Барбора Крейчикова.

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Чжэн Циньвень Жасмин Паолини Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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