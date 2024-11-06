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  4. Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 ноября 2024, 05:17 |
92
0

Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Фиолетовой группы на Итоговом турнире WTA

06 ноября 2024, 05:17 |
92
0
Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Елена Рыбакина

6 ноября состоятся матчи 3-го тура Фиолетовой группы на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.

Первая ракетка мира Арина Соболенко сойдется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (WTA 5). Поединок начнется 3-м запуском после игры Паолини – Чжэн. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-й очный матч соперниц. Счет 6:3 в пользу Соболенко.

В одном квартете Арина и Елена выступают вместе с Жасмин Паолини и Чжэн Циньвень.

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Арина Соболенко Жасмин Паолини смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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