Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

6 ноября состоятся матчи 3-го тура Фиолетовой группы на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.

Первая ракетка мира Арина Соболенко сойдется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (WTA 5). Поединок начнется 3-м запуском после игры Паолини – Чжэн. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 10-й очный матч соперниц. Счет 6:3 в пользу Соболенко.

В одном квартете Арина и Елена выступают вместе с Жасмин Паолини и Чжэн Циньвень.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ WTA FINALS