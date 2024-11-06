Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 3-го тура Фиолетовой группы на Итоговом турнире WTA
6 ноября состоятся матчи 3-го тура Фиолетовой группы на Итоговом турнире WTA 2024, который проводится в Эр-Рияде.
Первая ракетка мира Арина Соболенко сойдется с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (WTA 5). Поединок начнется 3-м запуском после игры Паолини – Чжэн. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.
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Это будет 10-й очный матч соперниц. Счет 6:3 в пользу Соболенко.
В одном квартете Арина и Елена выступают вместе с Жасмин Паолини и Чжэн Циньвень.
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