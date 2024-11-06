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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 18:31 | Обновлено 06 ноября 2024, 19:08
1905
3

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз

6 ноября в 19:45 в Гельзенкирхене пройдет поєдинок 4-го тура Лиги чемпионов

06 ноября 2024, 18:31 | Обновлено 06 ноября 2024, 19:08
1905
3
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз

6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.

В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Шахтер начал Лигу чемпионов неудачно и имеет лишь 1 очко, Янг Бойз уступил во всех трех матчах.

Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз

Шахтер: Ризнык, Бондар, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин

Запас: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус Тобиас, Грам, Степаненко, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Сикан

Опрос

Голосов 102
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ 4-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами Шахтер и Янг Бойз, который пройдет 6 ноября в 19:45

Крупная победа Шахтера

6 голосов 5.88 %

Минимальная победа Шахтера

49 голосов 48.04 %

Ничья

14 голосов 13.73 %

Минимальная победа Янг Бойз

26 голосов 25.49 %

Крупная победа Янг Бойз

7 голосов 6.86 %

Результаты
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Янг Бойз Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Янг Бойз стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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8number
З бразильців сьогодні забʼє хтось нарешті ?😑
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+3
Nba37
Опять состав стремный и опять в старте такие футболисты как Зубков, Бондарь, Конопля, Крыськов
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-2
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