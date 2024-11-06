Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз
6 ноября в 19:45 в Гельзенкирхене пройдет поєдинок 4-го тура Лиги чемпионов
6 ноября в 19:45 в немецком Гельзенкирхене пройдет матч 4-го тура Лиги чемпионов.
В поединке на стадионе АуфШальке встретятся команды Шахтер (Украина) и Янг Бойз (Швейцария)
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Шахтер начал Лигу чемпионов неудачно и имеет лишь 1 очко, Янг Бойз уступил во всех трех матчах.
Стали известны стартовые составы на матч ЛЧ между Шахтером и Янг Бойз
Шахтер: Ризнык, Бондар, Эгиналду, Крыськив, Судаков, Зубков, Педро Энрике, Бондаренко, Матвиенко, Конопля, Кевин
Запас: Фесюн, Франьич, Азаров, Винисиус Тобиас, Грам, Степаненко, Назарина, Марлон, Педриньо, Невертон, Траоре, Сикан
Опрос
Крупная победа Шахтера
6 голосов 5.88 %
Минимальная победа Шахтера
49 голосов 48.04 %
Ничья
14 голосов 13.73 %
Минимальная победа Янг Бойз
26 голосов 25.49 %
Крупная победа Янг Бойз
7 голосов 6.86 %
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