Паолини станет первой итальянкой, завершившей сезон в топ-5 рейтинга WTA

Четвёртая ракетка мира, финалистка Уимблдона и Ролан Гаррос, итальянская теннисистка Жасмин Паолини, гарантировала себе место в топ-5 мирового рейтинга по итогам сезона, установив уникальное достижение для Италии. До неё ни одной итальянке не удавалось завершить сезон в первой пятёрке рейтинга WTA.

Однако, несмотря на этот успех, Паолини не удалось выйти в полуфинал Итогового турнира WTA. Сегодня, 6 ноября, в решающем матче за выход из группы итальянка потерпела крупное поражение от китаянки Чжэн Циньвень.



