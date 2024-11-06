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  4. Паолини станет первой итальянкой, завершившей сезон в топ-5 рейтинга WTA
WTA
06 ноября 2024, 18:55 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:56
182
0

Паолини станет первой итальянкой, завершившей сезон в топ-5 рейтинга WTA

Итальянка заканчивает сезон значимым достижением

06 ноября 2024, 18:55 | Обновлено 06 ноября 2024, 18:56
182
0
Паолини станет первой итальянкой, завершившей сезон в топ-5 рейтинга WTA
Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Четвёртая ракетка мира, финалистка Уимблдона и Ролан Гаррос, итальянская теннисистка Жасмин Паолини, гарантировала себе место в топ-5 мирового рейтинга по итогам сезона, установив уникальное достижение для Италии. До неё ни одной итальянке не удавалось завершить сезон в первой пятёрке рейтинга WTA.

Однако, несмотря на этот успех, Паолини не удалось выйти в полуфинал Итогового турнира WTA. Сегодня, 6 ноября, в решающем матче за выход из группы итальянка потерпела крупное поражение от китаянки Чжэн Циньвень.

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Чжэн Циньвень Жасмин Паолини Итоговый турнир WTA
Альберт Чуфарличев
Альберт Чуфарличев Sport.ua
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