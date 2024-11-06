Главный тренер «Янг Бойз» не раскрыл слабые стороны «Шахтера»

Главный тренер «Янг Бойз» Жоэль Маньин прокомментировал предстоящий матч против донецкого «Шахтера» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов, который состоится 6 ноября в 19:45 по киевскому времени.

«Наш соперник очень организован и хорошо играет в атакующий футбол. Мы разобрали их игру и считаем, что наибольшую опасность команда создает, когда переходит из обороны в атаку. У них очень хорошие игроки на всех позициях. Есть у команды и сильные защитники.

Есть у них и слабые стороны, но я не хочу о них говорить.

Стоит отметить, что этот матч для «Шахтера» и «Янг Бойз» будет выездным, так как наш соперник не играет дома. То есть, мы будем в равных условиях, так как будем играть на нейтральном поле. Но очень приятно, что из Швейцарии приедет группа поддержки, которая будет болеть за нас», – прокомментировал Жоэль Маньин.

Напомним, ранее главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию перед матчем с «Янг Бойз».