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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 17:48 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:54
371
3

Главный тренер «Янг Бойз» не раскрыл слабые стороны «Шахтера»

Жоель Маньин не стал раскрывать все козыри на пресс-конференции

06 ноября 2024, 17:48 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:54
371
3
Главный тренер «Янг Бойз» не раскрыл слабые стороны «Шахтера»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Янг Бойз» Жоэль Маньин прокомментировал предстоящий матч против донецкого «Шахтера» в рамках 4-го тура Лиги чемпионов, который состоится 6 ноября в 19:45 по киевскому времени.

«Наш соперник очень организован и хорошо играет в атакующий футбол. Мы разобрали их игру и считаем, что наибольшую опасность команда создает, когда переходит из обороны в атаку. У них очень хорошие игроки на всех позициях. Есть у команды и сильные защитники.

Есть у них и слабые стороны, но я не хочу о них говорить.

Стоит отметить, что этот матч для «Шахтера» и «Янг Бойз» будет выездным, так как наш соперник не играет дома. То есть, мы будем в равных условиях, так как будем играть на нейтральном поле. Но очень приятно, что из Швейцарии приедет группа поддержки, которая будет болеть за нас», – прокомментировал Жоэль Маньин.

Напомним, ранее главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию перед матчем с «Янг Бойз».

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Янг Бойз Шахтер - Янг Бойз Лига чемпионов Шахтер Донецк
Олександр Сільченко Источник
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Комментарии 3
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8number
Ну все, розібрали, все знають. Розбігаємся 😣
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0
Rostyslav Kyiv
просто тоді б була занадто довга пресс конференція
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-1
Harun Bakircioğlu
"наибольшую опасность команда создает, когда переходит из обороны в атаку"
Та ладно, а все думали, когда наоборот
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-1
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