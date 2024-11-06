Молодежные турниры06 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:31
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Опубликован состав Динамо U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Киевский клуб сыграет в гостях со словенским «Марибором»
06 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:31
176
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6 ноября состоится матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между клубами «Динамо» U-19 и «Марибор» U-19.
Матч пройдет в городе Марибор на стадионе «Людски врт».
Первая встреча команда закончилась со счетом 1:1. За киевский клуб отличился Александре Пейкришвили.
Стартовый состав «Динамо» U-19 на матч против «Марибора» U-19
«Динамо» U-19: Суркис (к), Захарченко, Сизюнок, Кремчанин, Пономаренко, Коробов, Ищенко, Дикий, Саленко, Редушко, Осипенко
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