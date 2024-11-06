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06 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:31
176
0

Опубликован состав Динамо U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА

Киевский клуб сыграет в гостях со словенским «Марибором»

06 ноября 2024, 17:25 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:31
176
0
Опубликован состав Динамо U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
ФК Динамо Киев

6 ноября состоится матч 4-го тура Юношеской лиги УЕФА между клубами «Динамо» U-19 и «Марибор» U-19.

Матч пройдет в городе Марибор на стадионе «Людски врт».

Первая встреча команда закончилась со счетом 1:1. За киевский клуб отличился Александре Пейкришвили.

Стартовый состав «Динамо» U-19 на матч против «Марибора» U-19

«Динамо» U-19: Суркис (к), Захарченко, Сизюнок, Кремчанин, Пономаренко, Коробов, Ищенко, Дикий, Саленко, Редушко, Осипенко

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Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Марибор U-19 Динамо Киев Марибор стартовые составы
Андрій Вітренко Источник: ФК Динамо Киев
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