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06 ноября 2024, 09:12 | Обновлено 06 ноября 2024, 09:55
307
0

Марибор U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 ноября в 18:00 матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА

06 ноября 2024, 09:12 | Обновлено 06 ноября 2024, 09:55
307
0
Марибор U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо

6 ноября в 18:00 пройдет ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА между командами «Марибор» U-19 и «Динамо» U-19 .

Команды встречаются по Пути чемпионов в словенском городе Марибор.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч на арене в польском городе Сталева Воля завершился вничью (1:1).

Динамовцы стартуют с этого раунда, а словенский Марибор на первом этапе дважды обыграл Линкольн Ред Импс из Гибралтара (6:0, 2:0).

Динамо U-19 – Марибор U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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