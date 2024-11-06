Марибор U-19 – Динамо U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 ноября в 18:00 матч 3-го тура Юношеской лиги УЕФА
6 ноября в 18:00 пройдет ответный матч 2-го раунда Юношеской лиги УЕФА между командами «Марибор» U-19 и «Динамо» U-19 .
Команды встречаются по Пути чемпионов в словенском городе Марибор.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч на арене в польском городе Сталева Воля завершился вничью (1:1).
Динамовцы стартуют с этого раунда, а словенский Марибор на первом этапе дважды обыграл Линкольн Ред Импс из Гибралтара (6:0, 2:0).
Динамо U-19 – Марибор U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит клубный видеосервис Dynamo TV.
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