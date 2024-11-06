«Несмотря на 3 гола». Испанский журналист отметил Лунина в матче с Миланом

Испанский журналист Антонио Ромеро отметил игру украинского вратаря Реала Андрея Лунина в проигранном матче Лиги чемпионов с Миланом.

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«Несмотря на три пропущенных гола, он был лучшим игроком во всем Реале», – коротко резюмировал Ромеро.

Сливочные проиграли Милану со счетом 1:3. Лунин совершил за матч шесть сейвов.

После 4 туров Лиги чемпионов в активе Реала всего 6 набранных очков.

Видеообзор матча Реал – Милан (1:3)