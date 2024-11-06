5 ноября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) продолжит свои выступления на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проходит на закрытых хардовых кортах.

Во 2-ом раунде украинка встретится с представительницей Швейцарии – Жиль Тайхманн (WTA 139). Ориентировочное время начала встречи –18:00 по Киеву. Поединок стартует первым запуском.



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



Это будет вторая по счету встреча соперниц. Первый раз соперницы встречались на Мастерсе в Мадриде, тогда украинская теннисистка переиграла Тайхманн в упорной борьбе в трёх сетах.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.





РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА