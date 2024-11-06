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  4. Леся Цуренко –​​​​​​ Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
06 ноября 2024, 17:16 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:57
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0

Леся Цуренко –​​​​​​ Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда турнира WTA 125 в Мидленде

06 ноября 2024, 17:16 | Обновлено 06 ноября 2024, 17:57
530
0
Леся Цуренко –​​​​​​ Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

5 ноября украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 122) продолжит свои выступления на турнире WTA 125 в Мидленде (США), который проходит на закрытых хардовых кортах.

Во 2-ом раунде украинка встретится с представительницей Швейцарии – Жиль Тайхманн (WTA 139). Ориентировочное время начала встречи –18:00 по Киеву. Поединок стартует первым запуском.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая по счету встреча соперниц. Первый раз соперницы встречались на Мастерсе в Мадриде, тогда украинская теннисистка переиграла Тайхманн в упорной борьбе в трёх сетах.

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