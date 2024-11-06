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WTA
06 ноября 2024, 14:56 | Обновлено 06 ноября 2024, 14:58
61
0

ГОФФ: «Чувствовала, что показываю отличный теннис»

Американка поделилась мыслями о матче с Игой Свентек

06 ноября 2024, 14:56 | Обновлено 06 ноября 2024, 14:58
61
0
ГОФФ: «Чувствовала, что показываю отличный теннис»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Во вторник, 5 ноября, состоялся поединок 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024.

Американка Коко Гофф в двух сетах переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Третья ракета прокомментировала свой триумф над полячкой в интервью на теннисном корте.

«Это крутой матч. Сегодня я почему-то была очень в себе уверена. Чувствовала, что показываю отличный теннис. Даже те розыгрыши, которые не удавалось выигрывать, давали мне уверенность.

Знала, что, если смогу оставаться стабильной, у меня будет шанс победить. Сегодня я могу гордиться своей игрой на приёме. В первом сете у меня было три гейма подряд с брейк-пойнтами. Когда не получилось их реализовать, я не расстроилась, потому что знала, что в конце концов добьюсь своего. И я это сделала», – сказала Гофф.

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Коко Гофф Ига Свёнтек Итоговый турнир WTA
Андрій Вітренко Источник: WTA
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