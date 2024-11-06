ГОФФ: «Чувствовала, что показываю отличный теннис»

Во вторник, 5 ноября, состоялся поединок 2-го тура Оранжевой группы на Итоговом турнире WTA 2024.

Американка Коко Гофф в двух сетах переиграла вторую ракетку мира Игу Свентек.

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Третья ракета прокомментировала свой триумф над полячкой в интервью на теннисном корте.

«Это крутой матч. Сегодня я почему-то была очень в себе уверена. Чувствовала, что показываю отличный теннис. Даже те розыгрыши, которые не удавалось выигрывать, давали мне уверенность.

Знала, что, если смогу оставаться стабильной, у меня будет шанс победить. Сегодня я могу гордиться своей игрой на приёме. В первом сете у меня было три гейма подряд с брейк-пойнтами. Когда не получилось их реализовать, я не расстроилась, потому что знала, что в конце концов добьюсь своего. И я это сделала», – сказала Гофф.