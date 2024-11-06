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  4. «Они не знают, что делать». Экс-игрок Реала раскритиковал испанский клуб
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 14:41 |
1357
6

«Они не знают, что делать». Экс-игрок Реала раскритиковал испанский клуб

Предраг Миятович считает, что Карло Анчелотти потерял контроль над футболистами

06 ноября 2024, 14:41 |
1357
6
«Они не знают, что делать». Экс-игрок Реала раскритиковал испанский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович раскритиковал испанскую команду после поражения от «Милана» в Лиге чемпионов:

«После этого матча мне стало жалко «Реал». Карло Анчелотти потерял контроль над футболистами – они не знают, что делать. Тренер сделал некоторые замены, но он не понимает, как реагировать в разных ситуациях. Он хотел улучшить ситуацию, но сделал еще хуже.

Они выиграли все за последние два-три года и теперь слишком расслабились. Я уже не знаю, что может помочь этой команде. Анчелотти вряд ли сможет мотивировать своих футболистов. Некоторые игроки недовольны своим игровым временем. Анчелотти больше не имеет такой поддержки, которая была у него раньше», – заявил Миятович.

Мадридский «Реал» проиграл два последних матча с общим счетом 7:1. Сначала команда уступила «Барселоне» в чемпионате (4:0), позже проиграла «Милану» в Лиге чемпионов (3:1).

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Лига чемпионов Реал Мадрид Милан Реал - Милан Предраг Миятович Карло Анчелотти
Микола Титюк Источник: Madrid Universal
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Комментарии 6
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Перець
на куй того Мбапе було підписувати
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+6
fly
Мало того що не зали що робити. Вся команда пішки відходила матч. Таке було враження що їх витягли с відпуски и змусили тягати цеглу на будівництві. Реал кожен сезон довго запрягає. Але в цьому сезоні попахує жопой. Взагалі покищо гри нема.
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+2
Серж
Не нужно так возбуждаться. Папа Карло плановый спад запланировал, как и Пеп. Самый правильный отрезок сезона.
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0
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