«Они не знают, что делать». Экс-игрок Реала раскритиковал испанский клуб

Бывший футболист мадридского «Реала» Предраг Миятович раскритиковал испанскую команду после поражения от «Милана» в Лиге чемпионов:

«После этого матча мне стало жалко «Реал». Карло Анчелотти потерял контроль над футболистами – они не знают, что делать. Тренер сделал некоторые замены, но он не понимает, как реагировать в разных ситуациях. Он хотел улучшить ситуацию, но сделал еще хуже.

Они выиграли все за последние два-три года и теперь слишком расслабились. Я уже не знаю, что может помочь этой команде. Анчелотти вряд ли сможет мотивировать своих футболистов. Некоторые игроки недовольны своим игровым временем. Анчелотти больше не имеет такой поддержки, которая была у него раньше», – заявил Миятович.

Мадридский «Реал» проиграл два последних матча с общим счетом 7:1. Сначала команда уступила «Барселоне» в чемпионате (4:0), позже проиграла «Милану» в Лиге чемпионов (3:1).