ВИРТ: «Шахтер – фаворит. Если не побеждать Янг Бойз, то кого тода?»

Украинский тренер Юрий Вирт считает, что донецкий «Шахтер» должен побеждать в матче Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойза»:

«Я считаю, что именно «Шахтер» является однозначным фаворитом и должен одержать свою первую победу в этом сезоне Лиги чемпионов. Если не побеждать «Янг Бойз», то кого тогда побеждать? При всем уважении к швейцарскому клубу, они хуже «Шахтера» в вопросе подбора игроков. «Горняки» должны потешить своих болельщиков победой», – резюмировал Вирт.

В четвертом туре Лиги чемпионов «Шахтер» встретится с действующим чемпионом Швейцарии – «Янг Бойз». Поединок начнется в 19.45 по киевскому времени в немецком Гельзенкирхене на арене «Ауф Шальке».