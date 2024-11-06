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  4. ВИРТ: «Шахтер – фаворит. Если не побеждать Янг Бойз, то кого тода?»
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 14:22 |
76
0

ВИРТ: «Шахтер – фаворит. Если не побеждать Янг Бойз, то кого тода?»

Украинский тренер поделился ожиданиями от матча донецкого клуба в Лиге чемпионов

06 ноября 2024, 14:22 |
76
0
ВИРТ: «Шахтер – фаворит. Если не побеждать Янг Бойз, то кого тода?»
Юрий Вирт

Украинский тренер Юрий Вирт считает, что донецкий «Шахтер» должен побеждать в матче Лиги чемпионов против швейцарского «Янг Бойза»:

«Я считаю, что именно «Шахтер» является однозначным фаворитом и должен одержать свою первую победу в этом сезоне Лиги чемпионов. Если не побеждать «Янг Бойз», то кого тогда побеждать? При всем уважении к швейцарскому клубу, они хуже «Шахтера» в вопросе подбора игроков. «Горняки» должны потешить своих болельщиков победой», – резюмировал Вирт.

В четвертом туре Лиги чемпионов «Шахтер» встретится с действующим чемпионом Швейцарии – «Янг Бойз». Поединок начнется в 19.45 по киевскому времени в немецком Гельзенкирхене на арене «Ауф Шальке».

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Шахтер - Янг Бойз Янг Бойз Юрий Вирт
Микола Титюк Источник: Украинский футбол
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