Названы лучшие игрок и тренер 12-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 10-го тура УПЛ.

Лучшим игроком 12-го тура – форварда Владислава Ваната («Динамо»), на счету которого три результативных действия (два гола и голевой пас).

Лучшим тренером 12-го тура после подсчета голосов 30 экспертов признан Руслан Ротань, во главе «Александрии» победивший «Полесье» (1:0).

В целом эксперты упоминали 30 футболистов и 8 тренеров на звание героев 12-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 10-го тура УПЛ

Вратарь: Ермаков («Александрия»)

Защитники: Дубинчак («Динамо»), Шабанов («Александрия»), Бондаренко («Колос»), Сыч («Рух»)

Полузащитники: Безерра («Александрия»), Очеретько («Карпаты»), Марлон («Шахтер»), Шапаренко («Динамо»), Зубков («Шахтер»)

Нападающий: Ванат («Динамо»)

Главный тренер: Ротань («Александрия»)

Запас: Рудько («Черноморец»), Исенко («Ворскла»), Мирошниченко («Карпаты»), Бабогло («Карпаты»), Калюжный («Александрия»), Смирный («Александрия»), Альварес («Карпаты»), Задерака («Кривбасс»), Бессала (ЛНЗ), Подлепенец («Карпаты»).