Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названы лучшие игрок и тренер 12-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Украина. Премьер лига
06 ноября 2024, 14:33 | Обновлено 06 ноября 2024, 14:35
560
0

Названы лучшие игрок и тренер 12-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная

Герои тура – форвард «Динамо» Владислав Ванат и коуч «Александрии» Руслан Ротань

06 ноября 2024, 14:33 | Обновлено 06 ноября 2024, 14:35
560
0
Названы лучшие игрок и тренер 12-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
ФК Динамо. Владислав Ванат

Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 10-го тура УПЛ.

Лучшим игроком 12-го тура – форварда Владислава Ваната («Динамо»), на счету которого три результативных действия (два гола и голевой пас).

Лучшим тренером 12-го тура после подсчета голосов 30 экспертов признан Руслан Ротань, во главе «Александрии» победивший «Полесье» (1:0).

В целом эксперты упоминали 30 футболистов и 8 тренеров на звание героев 12-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную.

Символическая сборная 10-го тура УПЛ

Вратарь: Ермаков («Александрия»)

Защитники: Дубинчак («Динамо»), Шабанов («Александрия»), Бондаренко («Колос»), Сыч («Рух»)

Полузащитники: Безерра («Александрия»), Очеретько («Карпаты»), Марлон («Шахтер»), Шапаренко («Динамо»), Зубков («Шахтер»)

Нападающий: Ванат («Динамо»)

Главный тренер: Ротань («Александрия»)

Запас: Рудько («Черноморец»), Исенко («Ворскла»), Мирошниченко («Карпаты»), Бабогло («Карпаты»), Калюжный («Александрия»), Смирный («Александрия»), Альварес («Карпаты»), Задерака («Кривбасс»), Бессала (ЛНЗ), Подлепенец («Карпаты»).

По теме:
История продолжается. Полесье отреагировало на запись переговоров арбитров
Нужна операция. Игрок Полесья выбыл из строя до конца года
Григорчук отреагировал на вероятное назначение в ЛНЗ. Что сказал?
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер Владислав Ванат Руслан Ротань Георгий Ермаков Владислав Дубинчак Артем Шабанов Валерий Бондаренко Алексей Сыч Олег Очеретько Хуан Альвина Безерра Марлон Гомес Александр Зубков Николай Шапаренко Артур Рудько Павел Исенко Денис Мирошниченко Владислав Бабогло Иван Калюжный Евгений Смирный Пабло Альварес Максим Задерака Евгений Подлепенец
Андрій Вітренко Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Зачем вызывать?» Вацко обратился к Реброву по поводу футболиста Шахтера
Футбол | 06 ноября 2024, 15:31 0
«Зачем вызывать?» Вацко обратился к Реброву по поводу футболиста Шахтера
«Зачем вызывать?» Вацко обратился к Реброву по поводу футболиста Шахтера

Журналист не понимает вызова Валерия Бондаря в национальную команду

«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
Бокс | 06 ноября 2024, 08:53 0
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри
«Он это сделает». Легендарный Льюис назвал победителя боя Усик – Фьюри

Леннокс ждет победы Тайсона Фьюри

Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Футбол | 06.11.2024, 05:32
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
Гвардиола пояснил, почему Манчестер Сити разгромно проиграл Спортингу в ЛЧ
«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ
Футбол | 06.11.2024, 12:52
«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ
«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Футбол | 06.11.2024, 00:05
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Лунин спасал, как мог. Милан разбил Реал в Мадриде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
Майк ТАЙСОН – о бое с Полом: «У меня плохие новости»
04.11.2024, 18:41 2
Бокс
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
Дюбуа ответил, как бы завершился бой между Виталием Кличко и Тайсоном Фьюри
06.11.2024, 07:47 1
Бокс
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
Маркевич назвал лучшего украинского игрока. Это не Довбик и не Мудрик
05.11.2024, 10:49 11
Футбол
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
Анчелотти назвал суперзвезду Реала самой большой проблемой в команде
04.11.2024, 22:49 9
Футбол
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
Не Роналдо и не Зидан. Назван лучший игрок Реала в XXI веке
05.11.2024, 09:32 3
Футбол
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2024: расписание и результаты матчей
05.11.2024, 02:27 1
Теннис
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
Мухаммед АЛИ: «Знаете, кого я считал лучшим боксером за все времена?»
05.11.2024, 07:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем