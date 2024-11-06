Названы лучшие игрок и тренер 12-го тура УПЛ. Плюс символическая сборная
Герои тура – форвард «Динамо» Владислав Ванат и коуч «Александрии» Руслан Ротань
Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 10-го тура УПЛ.
Лучшим игроком 12-го тура – форварда Владислава Ваната («Динамо»), на счету которого три результативных действия (два гола и голевой пас).
Лучшим тренером 12-го тура после подсчета голосов 30 экспертов признан Руслан Ротань, во главе «Александрии» победивший «Полесье» (1:0).
В целом эксперты упоминали 30 футболистов и 8 тренеров на звание героев 12-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную.
Символическая сборная 10-го тура УПЛ
Вратарь: Ермаков («Александрия»)
Защитники: Дубинчак («Динамо»), Шабанов («Александрия»), Бондаренко («Колос»), Сыч («Рух»)
Полузащитники: Безерра («Александрия»), Очеретько («Карпаты»), Марлон («Шахтер»), Шапаренко («Динамо»), Зубков («Шахтер»)
Нападающий: Ванат («Динамо»)
Главный тренер: Ротань («Александрия»)
Запас: Рудько («Черноморец»), Исенко («Ворскла»), Мирошниченко («Карпаты»), Бабогло («Карпаты»), Калюжный («Александрия»), Смирный («Александрия»), Альварес («Карпаты»), Задерака («Кривбасс»), Бессала (ЛНЗ), Подлепенец («Карпаты»).
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