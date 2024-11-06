Владимир МИКИТИН: «Шахтер должен набирать свои очки»

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Владимир Микитин оценил шансы «горняков» на победу в очередном матче группового этапа Лиги чемпионов – со швейцарским «Янг Бойз»:

«Если в первых трех турах большинство экспертов отдавали предпочтение соперникам «Шахтера», то сегодня украинскому клубу нужно брать свои очки. Все же, «Янг Бойз» уступает в классе.

Поскольку обе команды пока не впечатляют в самом престижном континентальном турнире, они сосредоточатся на поиске кратчайших путей к воротам, чтобы заполучить такие ценные очки. Думаю, что в обмене ударами точнее будут «горняки», хотя «Янг Бойз» — из тех команд, которые много атакуют, но мало забивают, и не хотелось бы, чтобы именно сегодня гости исправили прицел.

Уверен, что в Гельзенкирхене болельщикам скучать не придется. На данный момент в еврокубковых баталиях «Шахтер» имеет заметное преимущество над клубами из Швейцарии».

Донецкий «Шахтер» встретится с «Янг Бойз» в матче 4-го тура Лиги чемпионов 6 ноября. Начало матча в 19:45.