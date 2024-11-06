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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 12:35 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:42
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Олег ШЕЛАЕВ: «Переход на травяной газон может создать проблемы Янг Бойз»

Бывший игрок «горняков» отдает предпочтение украинскому клубу в ЛЧ

06 ноября 2024, 12:35 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:42
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Олег ШЕЛАЕВ: «Переход на травяной газон может создать проблемы Янг Бойз»
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Шелаев

6 ноября донецкий «Шахтер» проведет очередной поединок в групповом раунде Лиги чемпионов - с швейцарским «Янг Бойз».

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Олег Шелаев эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на сегодняшнее противостояние в немецком Гельзенкирхене:

«Думаю, что «горняки» возьмут реванш у швейцарского клуба за неудачу в Лиге чемпионов 2016-2017 годов, когда дома победили – 2:0, в гостях уступили с таким же счетом и проиграли в послематчевой серии пенальти – 2:4. Склоняюсь к тому, что «Шахтер» возьмет верх – 2:1».

«Поскольку на таком уровне следует учитывать каждую мелочь, то как по мне, дончанам может пригодиться то, что «Янг Бойз» домашние матчи проводит на синтетике, а сегодня будет играть на травяном газоне. Для адаптации требуется определенное время. В конце концов, и уровень подготовки игроков «Шахтера» несколько выше, чем у соперника. Только надо дорожить каждым голевым моментом у ворот гостей».

Сегодняшний поединок в Германии будет обслуживать израильская бригада рефери во главе с Орелем Гринфельдом.

Ранее мы сообщали, что бывший футболист донецкого «Шахтера» Юрий Вирт поделился своим мнением относительно не слишком яркой игры «горняков» в нынешнем сезоне.

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Олег Шелаев Шахтер Донецк Янг Бойз Лига чемпионов
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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