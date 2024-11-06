Жузеп ГВАРДИОЛА: «Мы проиграли 4:1. Что я должен сказать?»
Главный тренер «Манчестер Сити» разочарован поражением в Лиге чемпионов
Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола разочарован болезненным поражением в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Английский клуб проиграл португальскому «Спортингу» со счетом 4:1.
«Мы проиграли 4:1, что я должен вам сказать? Больше ничего. Мне нравится наша команда, мы были близки к тому, чтобы победить 3:0. Но мы ошибались в простых ситуациях.
Это тяжелый вызов, но я все еще здесь. Мы знали, что нас ждет тяжелое начало сезона. Но мне нравится это ситуация. Да, нравится. Я собираюсь улучшить ее вместе с моими футболистами. Сдаваться я точно не собираюсь», – уверен в своих силах Гвардиола.
Следующий матч «Манчестер Сити» проведет 9 ноября в английской Премьер-лиге – сыграет на выезде против «Брайтона».
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