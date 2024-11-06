Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арсенал вызвал защитника из академии перед матчем Лиги чемпионов
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 12:42 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:46
209
0

Арсенал вызвал защитника из академии перед матчем Лиги чемпионов

Брейден Кларк был замечен на тренировках главной команды

06 ноября 2024, 12:42 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:46
209
0
Арсенал вызвал защитника из академии перед матчем Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Брейден Кларк

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета вызвал на тренировки главной команды защитника академии Брейдена Кларка. Английский клуб готовится к матчу 4-го тура Лиги чемпионов против итальянского «Интера», который состоится 6 ноября.

Во вторник, 5 ноября, «Арсенал» провел последнюю тренировку в Англии и отправился в Милан на гостевой поединок. Журналисты заметили на поле талантливого 17-летнего защитника Кларка, который присоединился к академии «канониров» летом 2024 года. Брейден перешел в лондонскую команду из «Вулверхэмптона». В этом сезоне провел 11 матчей за молодежную команду «Арсенала»

«Я люблю играть на позиции центрального защитника. Мне нравится держать в ногах мяч, опускаться ближе к своим воротам. Я играю всегда в полную силу, главная задача – не пропустить гол», – ранее говорил Кларк.

По теме:
«Худшая замена Куртуа». Реакция фанатов Реала на 3 пропущенных Лунина в ЛЧ
Олег ШЕЛАЕВ: «Переход на травяной газон может создать проблемы Янг Бойз»
Шлагбаум для Фонсеки. Как Янг Бойз не дал Шахтеру уйти от наследия Луческу
Лига чемпионов Арсенал Лондон Интер Милан Микель Артета
Микола Титюк Источник: The Boot Room
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Теннис | 05 ноября 2024, 20:40 0
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024
Стала известна вторая полуфиналистка Итогового турнира WTA 2024

Коко Гофф досрочно гарантировала себе выход из группы на WTA Finals в Эр-Рияде

Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Бокс | 05 ноября 2024, 12:47 1
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри
Баффер назвал следующего соперника для Усика, если он победит Фьюри

Именитый ринг-анонсер считает, что Дюбуа заслужил бой за звание абсолютного чемпиона мира

Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Футбол | 06.11.2024, 00:37
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известна оценка Лунина после ужаса от Милана, где он пропустил между ног
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 06.11.2024, 12:01
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Известен состав Шахтера U-19 на матч Юношеской лиги УЕФА
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Война | 06.11.2024, 10:10
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Стал известен новый Президент США. 47-й по счету, он же 45-й
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
Аль-Шейх назвал лучшего боксера всех времен. Это не Усик и даже не Али
04.11.2024, 20:11
Бокс
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
Усик резко отреагировал на слова Фьюри, что он его нокаутирует в реванше
05.11.2024, 07:40 1
Бокс
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал: Александрия – Полесье. Обнародована запись переговоров арбитров
04.11.2024, 22:09 17
Футбол
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
Тренер Дюбуа: Усик играет в эти глупые, идиотские игры. Знаете, что Фьюри?
04.11.2024, 21:35 5
Бокс
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
Три звездных партнера Месси по команде, которые считают лучшим Роналду
04.11.2024, 12:14 5
Футбол
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
Майк Тайсон исполнил обещание, которое дал Мухаммеду Али
04.11.2024, 17:26 1
Бокс
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
Итоги дня ЛЧ. Как выглядит турнирная таблица после фиаско Реала и Ман Сити
06.11.2024, 06:23 2
Футбол
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
Главный скаут Реала решил, что Лунин не заменит Куртуа. Есть другой вариант
04.11.2024, 08:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем