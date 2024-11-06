Арсенал вызвал защитника из академии перед матчем Лиги чемпионов
Брейден Кларк был замечен на тренировках главной команды
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета вызвал на тренировки главной команды защитника академии Брейдена Кларка. Английский клуб готовится к матчу 4-го тура Лиги чемпионов против итальянского «Интера», который состоится 6 ноября.
Во вторник, 5 ноября, «Арсенал» провел последнюю тренировку в Англии и отправился в Милан на гостевой поединок. Журналисты заметили на поле талантливого 17-летнего защитника Кларка, который присоединился к академии «канониров» летом 2024 года. Брейден перешел в лондонскую команду из «Вулверхэмптона». В этом сезоне провел 11 матчей за молодежную команду «Арсенала»
«Я люблю играть на позиции центрального защитника. Мне нравится держать в ногах мяч, опускаться ближе к своим воротам. Я играю всегда в полную силу, главная задача – не пропустить гол», – ранее говорил Кларк.
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