Арсенал вызвал защитника из академии перед матчем Лиги чемпионов

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета вызвал на тренировки главной команды защитника академии Брейдена Кларка. Английский клуб готовится к матчу 4-го тура Лиги чемпионов против итальянского «Интера», который состоится 6 ноября.

Во вторник, 5 ноября, «Арсенал» провел последнюю тренировку в Англии и отправился в Милан на гостевой поединок. Журналисты заметили на поле талантливого 17-летнего защитника Кларка, который присоединился к академии «канониров» летом 2024 года. Брейден перешел в лондонскую команду из «Вулверхэмптона». В этом сезоне провел 11 матчей за молодежную команду «Арсенала»

«Я люблю играть на позиции центрального защитника. Мне нравится держать в ногах мяч, опускаться ближе к своим воротам. Я играю всегда в полную силу, главная задача – не пропустить гол», – ранее говорил Кларк.