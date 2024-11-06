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  4. Ливерпуль ищет долгосрочную замену Робертсона. Есть 3 кандидата
Англия
06 ноября 2024, 13:44 |
398
0

Ливерпуль ищет долгосрочную замену Робертсона. Есть 3 кандидата

«Мерсисайдцы» рассматривают 3-ех игроков на замену Эндрю Робертсона

06 ноября 2024, 13:44 |
398
0
Ливерпуль ищет долгосрочную замену Робертсона. Есть 3 кандидата
Getty Images/Global Images Ukraine. Эндрю Робертсон

Руководство «Ливерпуля» ищет левого защитника, который в долгосрочной перспективе сможет заменить Эндрю Робертсона, сообщает The Sun.

Главный тренер «красных» Арне Слот продемонстрировал доверие по отношению к Костасу Цимикасу, но очевидно, что клуб считает позицию левого защитника одной из ключевых для себя на трансферном рынке.

Издание выделяет трех кандидатов, которыми интересуется «Ливерпуль»: Антони Робинсон из «Фулхэма», Лейф Дэвис из «Ипсвича» и Давид Раум из «Ред Булл» Лейпциг.

В текущем сезоне Эндрю Робертсон провел 14 матчей в составе «красных», результативными действиями не отличался.

Вингер «Ливерпуля» провел знаковый матч в Лиге чемпионов.

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Эндрю Робертсон Давид Раум Ипсвич Ливерпуль Фулхэм РБ Лейпциг трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Костас Цимикас
Данііл Киріяка Источник: The Sun
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