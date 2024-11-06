Ливерпуль ищет долгосрочную замену Робертсона. Есть 3 кандидата
«Мерсисайдцы» рассматривают 3-ех игроков на замену Эндрю Робертсона
Руководство «Ливерпуля» ищет левого защитника, который в долгосрочной перспективе сможет заменить Эндрю Робертсона, сообщает The Sun.
Главный тренер «красных» Арне Слот продемонстрировал доверие по отношению к Костасу Цимикасу, но очевидно, что клуб считает позицию левого защитника одной из ключевых для себя на трансферном рынке.
Издание выделяет трех кандидатов, которыми интересуется «Ливерпуль»: Антони Робинсон из «Фулхэма», Лейф Дэвис из «Ипсвича» и Давид Раум из «Ред Булл» Лейпциг.
В текущем сезоне Эндрю Робертсон провел 14 матчей в составе «красных», результативными действиями не отличался.
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