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  4. Матч против Байера в ЛЧ стал знаковым для Луиса Диаса. Почему?
Лига чемпионов
06 ноября 2024, 08:11 | Обновлено 06 ноября 2024, 08:12
401
0

Матч против Байера в ЛЧ стал знаковым для Луиса Диаса. Почему?

Колумбийский футболист «Ливерпуля» оформил первый хет-трик в карьере

06 ноября 2024, 08:11 | Обновлено 06 ноября 2024, 08:12
401
0
Матч против Байера в ЛЧ стал знаковым для Луиса Диаса. Почему?
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Диас

«Ливерпуль» неожиданно разгромил леверкузенский «Байер» в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов (4:0). Хет-триком в матче отличился колумбийский вингер «красных» Луис Диас.

Этот матч стал историческим для самого Диаса – колумбиец впервые в профессиональной карьере игрока отметился хет-триком.

Полузащитник вышел на поле в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч. Он отличился голами на 61-й, 83-й и 90+2-й минутах. Еще один гол в активе Коди Гакпо.

В нынешнем сезоне Диас отыграл 15 матчей за Ливерпуль, где забил 9 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Жирона» установила уникальный антирекорд в дебютном сезоне Лиги чемпионов.

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Луис Диас Ливерпуль Байер Лига чемпионов
Олег Вахоцкий Источник
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