Матч против Байера в ЛЧ стал знаковым для Луиса Диаса. Почему?

«Ливерпуль» неожиданно разгромил леверкузенский «Байер» в матче четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов (4:0). Хет-триком в матче отличился колумбийский вингер «красных» Луис Диас.

Этот матч стал историческим для самого Диаса – колумбиец впервые в профессиональной карьере игрока отметился хет-триком.

Полузащитник вышел на поле в стартовом составе своей команды и отыграл весь матч. Он отличился голами на 61-й, 83-й и 90+2-й минутах. Еще один гол в активе Коди Гакпо.

В нынешнем сезоне Диас отыграл 15 матчей за Ливерпуль, где забил 9 голов и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Жирона» установила уникальный антирекорд в дебютном сезоне Лиги чемпионов.