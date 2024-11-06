Аргентина06 ноября 2024, 12:12 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:30
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Он отдал ассист на Месси. Талант академии Реала вызван в сборную Аргентины
Нико Пас вызван в сборную Аргентины
06 ноября 2024, 12:12 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:30
331
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Аргентинский воспитанник мадридского «Реала» и игрок «Комо» Нико Пас был вызван в сборную Аргентины на предстоящие матчи отбора на чемпионат мира.
Молодой полузащитник уже успел провести первые минуты в составе национальной сборной, отличившись ассистом на Лионеля Месси в матче против Боливии.
Сборная Аргентины проведет два матча за международную паузу: 15-го ноября встретится с Парагваем, а 20-го сыграет с Перу.
В текущем сезоне Нико Пас провел 10 матчей в Серии А, отметился голом и двумя голевыми передачами.
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