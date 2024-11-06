Он отдал ассист на Месси. Талант академии Реала вызван в сборную Аргентины

Аргентинский воспитанник мадридского «Реала» и игрок «Комо» Нико Пас был вызван в сборную Аргентины на предстоящие матчи отбора на чемпионат мира.

Молодой полузащитник уже успел провести первые минуты в составе национальной сборной, отличившись ассистом на Лионеля Месси в матче против Боливии.

Сборная Аргентины проведет два матча за международную паузу: 15-го ноября встретится с Парагваем, а 20-го сыграет с Перу.

В текущем сезоне Нико Пас провел 10 матчей в Серии А, отметился голом и двумя голевыми передачами.

«Комо» в прошлом туре чемпионата уступил «Эмполи».