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Аргентина
06 ноября 2024, 12:12 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:30
331
0

Он отдал ассист на Месси. Талант академии Реала вызван в сборную Аргентины

Нико Пас вызван в сборную Аргентины

06 ноября 2024, 12:12 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:30
331
0
Он отдал ассист на Месси. Талант академии Реала вызван в сборную Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Пас

Аргентинский воспитанник мадридского «Реала» и игрок «Комо» Нико Пас был вызван в сборную Аргентины на предстоящие матчи отбора на чемпионат мира.

Молодой полузащитник уже успел провести первые минуты в составе национальной сборной, отличившись ассистом на Лионеля Месси в матче против Боливии.

Сборная Аргентины проведет два матча за международную паузу: 15-го ноября встретится с Парагваем, а 20-го сыграет с Перу.

В текущем сезоне Нико Пас провел 10 матчей в Серии А, отметился голом и двумя голевыми передачами.

«Комо» в прошлом туре чемпионата уступил «Эмполи».

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Нико Пас Комо Реал Мадрид Аргентина сборная Аргентины по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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