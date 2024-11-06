Модрич нашел позитив в поражении Реала от Милана в Лиге чемпионов

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказал свое мнение по поводу поражения «сливочных» в матче против «Милана» в четвертом туре основного раунда Лиги чемпионов (1:3).

«Это был еще один неудачный вечер для нас. Трудно оценивать игру. У нас были моменты, когда мы действовали хорошо, но это в целом не было наше лучшее выступление, мы играли не очень хорошо, и Милан был просто лучше.

Дело не только в каком-то отдельном звене команды, а в целом. Мы должны быть лучше как команда, более сплоченными на поле и пытаться найти решение, потому что на этот момент мы выглядим немного разделенными на поле в том смысле, что мы далеко друг от друга. Нам нужно вернуться в нашу главную силу, которая была с нами в последние годы.

Я уверен, что мы улучшимся, но для этого нужно время. У нас всего шесть очков, и нас впереди ждут тяжелые матчи. Нам нужно держаться вместе и пытаться исправить то, что мы сейчас делаем плохо.

Это не кризис. Кризис – это не то, о чем я люблю говорить. Я играю здесь уже 12 лет и не в первый раз вижу такую ​​ситуацию. Качество недостаточное, нам нужно больше работать в команде, и тогда нам будет легче», – сказал хорват.

Ранее свое мнение по поводу матча высказал украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин.