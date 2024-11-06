Защитник Барселоны Араухо может вернуться на поле в ближайшее время

Уругвайский центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо почти восстановился после травмы, сообщает Barca Times.

Изначально ожидалось, что 25-летний центрбек вернется на поле в январе, однако процесс восстановление проходит быстрее, чем ожидалось, и Рональд сможет выйти на поле уже в конце ноября. Тренерский штаб не планирует рисковать здоровьем игрока, игровое время Араухо будет получать постепенно.

Уругваец получил свою травму еще летом на Кубке Америки.

«Бетис» может подписать еще одного молодого игрока «Барселоны».