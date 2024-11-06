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Испания
06 ноября 2024, 11:46 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:37
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0

Защитник Барселоны Араухо может вернуться на поле в ближайшее время

Рональд Араухо почти восстановился от травмы

06 ноября 2024, 11:46 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:37
80
0
Защитник Барселоны Араухо может вернуться на поле в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Уругвайский центральный защитник «Барселоны» Рональд Араухо почти восстановился после травмы, сообщает Barca Times.

Изначально ожидалось, что 25-летний центрбек вернется на поле в январе, однако процесс восстановление проходит быстрее, чем ожидалось, и Рональд сможет выйти на поле уже в конце ноября. Тренерский штаб не планирует рисковать здоровьем игрока, игровое время Араухо будет получать постепенно.

Уругваец получил свою травму еще летом на Кубке Америки.

«Бетис» может подписать еще одного молодого игрока «Барселоны».

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Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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