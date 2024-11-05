Бетис может подписать еще одного молодого игрока из Барселоны

Испанский левый защитник «Барселоны» Жерар Мартин может перейти в «Бетис», сообщает Diario Sport. «Зелено-белые» рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер.

В «Барселоне» рассчитывают на Жерара, учитывая почти полную безальтернативность Бальде на левом фланге обороны. Контракт игрока действует до лета 2025-го года, но «сине-гранатовые» рассчитывают продлить соглашение до 2028-го года с отступными в размере 100 миллионов евро.

В «Бетисе» в аренде находится молодой форвард «Барселоны» Витор Роке.

В текущем сезоне Жерар Мартин провел 7 матчей и отличился 1 ассистом.

Дьекереш может присоединиться к «Барселоне».