Бетис может подписать еще одного молодого игрока из Барселоны
Жерар Мартин попал в сферу интересов «зелено-белых»
Испанский левый защитник «Барселоны» Жерар Мартин может перейти в «Бетис», сообщает Diario Sport. «Зелено-белые» рассматривают как аренду, так и полноценный трансфер.
В «Барселоне» рассчитывают на Жерара, учитывая почти полную безальтернативность Бальде на левом фланге обороны. Контракт игрока действует до лета 2025-го года, но «сине-гранатовые» рассчитывают продлить соглашение до 2028-го года с отступными в размере 100 миллионов евро.
В «Бетисе» в аренде находится молодой форвард «Барселоны» Витор Роке.
В текущем сезоне Жерар Мартин провел 7 матчей и отличился 1 ассистом.
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