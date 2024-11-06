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Лига чемпионов
06 ноября 2024, 11:31 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:40
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0

Арне Слот признался, почему Диас играл на другой позиции

Вингер Луис Диас сыграл в центре нападения и оформил хет-трик

06 ноября 2024, 11:31 | Обновлено 06 ноября 2024, 12:40
401
0
Арне Слот признался, почему Диас играл на другой позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

В матче 4-го тура Лиги чемпионов английский «Ливерпуль» неожиданно легко разгромил немецкий «Байер» со счетом 4:0. В этом матче на позиции центрального форварда «мерсисайдцев» сыграл вингер Луис Диас.

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот объяснил, почему принял такое решение:

«У нас огромный список матчей и тяжело сыграть их на высоком уровне. Из-за травм у меня осталось только четыре футболиста, которых я могу поставить в атаку.

Мы знали, что защитники соперника любят играть персонально, и хотели их удивить. Луис Диас часто оттягивался в полузащиту, а потом вырывался на позицию центрального нападающего. Наше решение удивило соперника и помогло нам победить», – признлся Слот.

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Лига чемпионов Ливерпуль Байер Арне Слот Луис Диас
Микола Титюк Источник: LiverpoolWorld
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